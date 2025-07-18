https://ria.ru/20250718/armeniya-2029844876.html
Армянскую диаспору по всему миру ограничили в правах, заявил Абрамян
Армянскую диаспору по всему миру ограничили в правах, заявил Абрамян - РИА Новости, 18.07.2025
Армянскую диаспору по всему миру ограничили в правах, заявил Абрамян
Армянскую диаспору по всему миру ограничили в правах и отобрали право голоса, для голосования гражданам Армении нужно прилететь в страну, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:02:00+03:00
2025-07-18T08:02:00+03:00
2025-07-18T08:02:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Армянскую диаспору по всему миру ограничили в правах и отобрали право голоса, для голосования гражданам Армении нужно прилететь в страну, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. Власти Молдавии для президентских выборов и референдума в 2024 году выделили для голосования в России лишь 10 тысяч бюллетеней, в то время как в РФ проживают до полумиллиона граждан этой страны. "У нас уже нет права голосовать. Если мы хотим голосовать, мы должны голосовать в Армении. Купить билет, поехать в Армению и голосовать. Это уже нарушение прав граждан Армении", - сказал Абрамян, отвечая на вопрос, могут ли власти страны по аналогии с Молдавией ограничить возможности для голосования за рубежом, чтобы не учитывать их голоса. Согласно избирательному кодексу Армении, голосование на выборах осуществляется только на участках, открытых на территории страны. Таким образом армяне, живущие за рубежом, голосовать не могут.
https://ria.ru/20250717/pashinyan-2029807996.html
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россия, армения, молдавия, ара абрамян
Россия, Армения, Молдавия, Ара Абрамян
Армянскую диаспору по всему миру ограничили в правах, заявил Абрамян
Абрамян: армянскую диаспору ограничили в правах и лишили права голоса