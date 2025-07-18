https://ria.ru/20250718/armenija-2030070214.html

В "Электросетях Армении" назвали процессы вокруг компании политическими

В "Электросетях Армении" назвали процессы вокруг компании политическими - РИА Новости, 18.07.2025

В "Электросетях Армении" назвали процессы вокруг компании политическими

Процессы вокруг принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электрические сети Армении" носят политический характер, считает и.о. директора... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T21:36:00+03:00

2025-07-18T21:36:00+03:00

2025-07-18T21:36:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Процессы вокруг принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электрические сети Армении" носят политический характер, считает и.о. директора компании Давид Казинян. В пятницу председатель комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего компанией "Электрические сети Армении". Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг республики по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию. "О том, что процесс политический, свидетельствует назначение (управляющего – ред.). Если процесс не политический, почему управляющим назначается один из видных деятелей правящей политической команды, не имеющий никакого профессионального опыта, ни дня не работавшего в компании", - заявил Казинян журналистам. По его словам, компания специфическая, в ней работают 6,8 тысячи сотрудников. "Еще одно доказательство, что процесс политический – ожидаемые события следующего года (парламентские выборы – ред.). Вероятно, 6800 человек нужны в этом контексте", - заявил Казинян. Он также заявил, что ни одно 11 касающихся компании дел, рассмотренных в последнее время в комиссии по регулированию общественных услуг, не касалось отключения электроэнерии, на что, по мнению властей, якобы жалуются пользователи. Ранее парламент Армении принял изменениями в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг". В соответствии с этими поправками регулятор может инициировать административное производство, если поставлена или может быть поставлена под угрозу безопасность сферы энергетики, нарушены права потребителей или лицензионные обязанности. Согласно изменениям, в случае добровольного отказа компании от лицензии комиссия по урегулированию общественных услуг может обязать юридическое лицо продолжать работу либо делегировать ее временному управляющему. Помимо этого, глава комиссии после инициирования административного производства сам сможет назначить временного управляющего, к которому перейдут все полномочия исполнительного органа лицензиата. Председатель комиссии также сможет утвердить программу устранения выявленных нарушений и потребовать от лицензиата выполнения предусмотренных в ней мер, созывать заседание высшего органа управления компании с утвержденной им повесткой, требовать внесения изменений в устав компании и замены члена или членов органов управления. В случае принятия решения о продаже компании правительство, согласно поправкам, наделяется преимущественным правом на ее приобретение. В целях реализации указанного преимущественного права лицо, обладающее лицензией, уведомляет правительство о своем намерении осуществить соответствующую сделку. Правительство может воспользоваться своим преимуществом, уведомив об этом лицензиата в течение трех месяцев. В соответствии с поправками, стоимость приобретения компании не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется в соответствии с законом "Об оценочной деятельности". Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250718/zaschita-2030023911.html

https://ria.ru/20250709/karapetyan-2028125173.html

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в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, электрические сети армении, электросети армении