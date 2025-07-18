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В Армении назначили временного управляющего "Электросетями" Карапетяна

В Армении назначили временного управляющего "Электросетями" Карапетяна - РИА Новости, 18.07.2025

В Армении назначили временного управляющего "Электросетями" Карапетяна

Председатель комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего компанией "Электрические сети... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:29:00+03:00

2025-07-18T15:29:00+03:00

2025-07-18T15:29:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Председатель комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего компанией "Электрические сети Армении", принадлежащей находящемуся под арестом предпринимателю Самвелу Карапетяну, - этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян, сообщает пресс-служба регулятора. "На основании отчета, представленного уполномоченным органом правительства (министерством территориального управления и инфраструктуры – ред.), председатель КРОУ возбудил административное производство в отношении ЗАО "Электрические сети Армении" и назначил Романоса Петросяна временным управляющим компанией", - говорится в сообщении. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг республики по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию, которая была предусмотрена принятыми ранее парламентом изменениями в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", В соответствии с этими поправками регулятор может инициировать административное производство, если поставлена или может быть поставлена под угрозу безопасность сферы энергетики, нарушены права потребителей или лицензионные обязанности. Согласно изменениям, в случае добровольного отказа компании от лицензии комиссия по урегулированию общественных услуг может обязать юридическое лицо продолжать работу либо делегировать ее временному управляющему. Помимо этого, глава комиссии после инициирования административного производства сам сможет назначить временного управляющего, к которому перейдут все полномочия исполнительного органа лицензиата. Председатель комиссии также сможет утвердить программу устранения выявленных нарушений и потребовать от лицензиата выполнения предусмотренных в ней мер, созывать заседание высшего органа управления компании с утвержденной им повесткой, требовать внесения изменений в устав компании и замены члена или членов органов управления. В случае принятия решения о продаже компании правительство, согласно поправкам, наделяется преимущественным правом на ее приобретение. В целях реализации указанного преимущественного права лицо, обладающее лицензией, уведомляет правительство о своем намерении осуществить соответствующую сделку. Правительство может воспользоваться своим преимуществом, уведомив об этом лицензиата в течение трех месяцев. В соответствии с поправками, стоимость приобретения компании не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется в соответствии с законом "Об оценочной деятельности". Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250714/karapetyan--2028943909.html

https://ria.ru/20250630/bilbord-2026355917.html

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