https://ria.ru/20250718/aeroport-2030065674.html
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.07.2025
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Мурманска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:38:00+03:00
2025-07-18T20:38:00+03:00
2025-07-18T20:53:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мурманск
россия
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Мурманска, сообщила Росавиация."Аэропорт Мурманск (код ИКАО: ULMM). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мурманск, россия, международная организация гражданской авиации
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Мурманск, Россия, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Мурманска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов