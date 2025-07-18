https://ria.ru/20250718/aeroport-2030065674.html

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.07.2025

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Мурманска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:38:00+03:00

2025-07-18T20:38:00+03:00

2025-07-18T20:53:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мурманск

россия

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Мурманска, сообщила Росавиация."Аэропорт Мурманск (код ИКАО: ULMM). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html

мурманск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мурманск, россия, международная организация гражданской авиации