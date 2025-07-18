https://ria.ru/20250718/aeroport-2030013190.html
В Донецке разработали план по восстановлению аэропорта
В Донецке разработали план по восстановлению аэропорта - РИА Новости, 18.07.2025
В Донецке разработали план по восстановлению аэропорта
Разработан поэтапный план по восстановлению аэропорта в Донецке, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко во время прямой линии. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:04:00+03:00
2025-07-18T17:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Разработан поэтапный план по восстановлению аэропорта в Донецке, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко во время прямой линии. "Принято решение о восстановлении донецкого аэропорта. С учетом степени разрушений работа займет не год, не два и не три. Мы разработали поэтапный план. Сначала разбор завалов, разминирование и разработка зональности. Нам важно увязать аэропорт с той застройкой, которая появится на территории ДНР", - приводят слова Бондаренко в Telegram-канале минтранса региона. Позже министр сообщил в своем Telegram-канале, что строительные работы планируют начать в конце 2026 года.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в ходе встречи с вице-премьером России Виталием Савельевым обсудил вопросы восстановления и развития объектов транспортной инфраструктуры региона, в частности донецкого аэропорта и морского торгового порта в Мариуполе. Были намечены подготовительные шаги по восстановлению аэропорта.
https://rsport.ria.ru/20250718/filial-2029867481.html
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донецк, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, виталий савельев
Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Виталий Савельев
В Донецке разработали план по восстановлению аэропорта
Минтранс ДНР: разработан поэтапный план по восстановлению аэропорта в Донецке