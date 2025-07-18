https://ria.ru/20250718/aeroport-2030001778.html
Аэропорт Геленджика начал регистрацию пассажиров на первый за три года рейс
Аэропорт Геленджика начал регистрацию пассажиров на первый за три года рейс - РИА Новости, 18.07.2025
Аэропорт Геленджика начал регистрацию пассажиров на первый за три года рейс
Аэропорт Геленджика начал регистрацию пассажиров на первый рейс после трехлетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:18:00+03:00
2025-07-18T15:18:00+03:00
2025-07-18T16:19:00+03:00
геленджик
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика начал регистрацию пассажиров на первый рейс после трехлетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. Первый за три года рейс из Геленджика отправится в пятницу в 16.25 в московский аэропорт "Шереметьево". Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить его пропускную способность. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, юг, россия, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Юг, Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорт Геленджика начал регистрацию пассажиров на первый за три года рейс
Аэропорт Геленджика начал регистрацию на первый после трехлетнего перерыва рейс