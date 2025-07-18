https://ria.ru/20250718/aeroport-2029858245.html
Работа аэропорта Геленджика упростит логистику, заявил губернатор
Работа аэропорта Геленджика упростит логистику, заявил губернатор - РИА Новости, 18.07.2025
Работа аэропорта Геленджика упростит логистику, заявил губернатор
Возобновление работы аэропорта Геленджика, который примет первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля, значительно упростит логистику и повысит комфорт... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:50:00+03:00
2025-07-18T09:50:00+03:00
2025-07-18T10:23:00+03:00
геленджик
россия
краснодар
михаил мишустин
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Возобновление работы аэропорта Геленджика, который примет первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля, значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения отдыхающих, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Сегодня в Геленджике после трёхлетнего перерыва ожидаем первый рейс из Москвы. Гостей встретит обновленный терминал аэропорта, готовый обеспечить высокий уровень сервиса. Возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Глава региона выразил благодарность правительству РФ за решение открыть полеты в Геленджик и за поддержку пока ещё закрытых аэропортов Кубани – в Краснодаре и Анапе. "Вчера (премьер России - ред.) Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств на развитие там аэродромной инфраструктуры, сохранение коллективов и оплату труда", - напомнил Кондратьев. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
https://ria.ru/20250718/gostinitsy-2029833359.html
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геленджик, россия, краснодар, михаил мишустин, вениамин кондратьев
Геленджик, Россия, Краснодар, Михаил Мишустин, Вениамин Кондратьев
Работа аэропорта Геленджика упростит логистику, заявил губернатор
Кондратьев: возобновление работы аэропорта Геленджика упростит логистику