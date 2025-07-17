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ЮНЕСКО и ООН не реагируют на просьбы о защите журналистов, заявила Захарова

ЮНЕСКО и ООН не реагируют на просьбы о защите журналистов, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2025

ЮНЕСКО и ООН не реагируют на просьбы о защите журналистов, заявила Захарова

ЮНЕСКО и аппарат генсека ООН не реагируют на просьбы о защите журналистов РФ и БРИКС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:58:00+03:00

2025-07-17T17:58:00+03:00

2025-07-17T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЮНЕСКО и аппарат генсека ООН не реагируют на просьбы о защите журналистов РФ и БРИКС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Ассоциация журналистов БРИКС направила обращения генсеку ООН и гендиректору ЮНЕСКО открытое письмо с просьбой осудить внесение ее в санкционные списки ЕС и принять меры по прекращению гонений ЕС на журналистов. "Подобные обращения - они и уже, и в будущем стали, и могут, и должны стать действенным инструментом информирования институтов, международных структур о фактах нарушения профессиональных прав работников медиаотрасли. Но при одном условии - если бы эти самые международные структуры действовали добросовестно и беспристрастно. Тогда они, получив этот сигнал не только от государств, но и от неправительственных структур, могли бы сформировать полноценную картину... могли бы оказывать какое-то содействие журналистам", - заявила Захарова на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости. При этом она отметила, что сейчас международные чиновники делают вид, что всё это их не касается, и что они вообще не владеют информацией. "Насколько я знаю, это далеко не первое открытое письмо Ассоциации в адрес уполномоченных международных чиновников... Госпожа (гендиректор ЮНЕСКО Одри - ред.) Азуле на подобное не реагирует. По любой линии - гражданского ли общества, правительственных ли структур - ей все равно. Не видят, не слышат. И уж тем более, не предпринимают никаких действенных мер, хотя это непосредственно касается ее мандата", - отметила Захарова. При этом в руководствах таких международных организаций "очень быстро, без долгих пауз и весьма охотно подхватывают любую чушь, которую подбрасывают ангажированные западные НКО", посетовала Захарова. Совет ЕС 15 июля ввел в действие новые антироссийские санкции в отношении девяти физлиц и шести организаций за якобы "дестабилизирующую деятельность", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Под ограничения попали, в частности, ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", Ассоциация журналистов БРИКС и "Центр геополитических экспертиз", другие организации. В начале июля директор департамента защиты прав журналистов ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле из-за обысков и произвольных арестов журналистов в редакции радио Sputnik в Азербайджане. Мельников попросил принять меры и оказать содействие для соблюдения и защиты прав журналистов в текущих условиях, обеспечить право на свободу слова, осудив их преследование и принять иные действия совместно с международными организациями для восстановления нарушенных прав и немедленного освобождения корреспондентов". 30 июня МВД Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". Позднее в министерстве сообщили о задержании нескольких человек в офисе агентства, в том числе были задержаны глава "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В редакции Sputnik сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не получали, шел диалог на уровне рабочих групп для урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028434868.html

https://ria.ru/20250712/kiselev-2028756733.html

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в мире, азербайджан, мария захарова, иван мельников, брикс, евросоюз, юнеско