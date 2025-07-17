https://ria.ru/20250717/zhaloba-2029632474.html

ВСУ с начала поставок жаловались на системы ПВО SAMP-T, пишет WSJ

ВСУ с начала поставок жаловались на системы ПВО SAMP-T, пишет WSJ - РИА Новости, 17.07.2025

ВСУ с начала поставок жаловались на системы ПВО SAMP-T, пишет WSJ

Украинские военные жаловались на зенитные батареи франко-итальянского производства SAMP-T, которые с самого начала испытывали сложности с перехватом... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:25:00+03:00

2025-07-17T10:25:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские военные жаловались на зенитные батареи франко-итальянского производства SAMP-T, которые с самого начала испытывали сложности с перехватом баллистических ракет, пишет газета Wall Street Journal. "Украинские военные... заявляли, что SAMP-T с самого начала испытывала трудности с уничтожением баллистических ракет", - пишет издание. При этом неназванный представитель минобороны Италии, слова которого приводит Wall Street Journal, утверждает, что страна получила "положительный отзыв" от Киева на работу системы. Как отмечает газета, в производящем SAMP-T консорциуме Eurosam, в который входят Thales (Франция) и MBDA (транснациональная корпорация), заявили, что зенитный комплекс обладает рядом характеристик, которые превосходят американские системы Patriot. В частности, они указали на новый радар, вращающийся один раз в секунду и охватывающий небо более чем на 350 километров. "У Patriot ничего подобного нет", - сказал военный консультант Eurosam Эрик Табакки. Помимо этого, согласно статье, новая версия SAMP-T может выпускать ракеты во всех направлениях, которые теперь могут преодолевать большее расстояние - около 145 километров. При этом в середине марта итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что две батареи ПВО SAMP-T, которые Италия и Франция поставили Украине в рамках военной помощи, практически исчерпали запас ракет. Газета Figaro 29 мая сообщала, что Украина полтора года не получает новые ракеты для франко-итальянской системы ПВО SAMP-T. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029338157.html

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в мире, украина, россия, италия, сергей лавров, нато