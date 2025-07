https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029772153.html

Зеленский анонсировал "мегасделку" с Трампом

Зеленский анонсировал "мегасделку" с Трампом - РИА Новости, 17.07.2025

Зеленский анонсировал "мегасделку" с Трампом

Владимир Зеленский заявил изданию The New York Post, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом "мегасделку" по украинским дронам. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:47:00+03:00

2025-07-17T18:47:00+03:00

2025-07-17T18:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003010945_0:0:1298:731_1920x0_80_0_0_77ce219b171136fe50f31b16169c624a.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил изданию The New York Post, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом "мегасделку" по украинским дронам."Зеленский заявил, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на прорывном соглашении, которое позволит США и Украине взаимно поддерживать воздушные технологии. Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией", — говорится в публикации.Утверждается, что США купят у Украины "проверенные в боевых условиях" беспилотники, а Киев взамен приобретет ряд американских вооружений."Эти технологии нужны народу Америки, их нужно иметь в своем арсенале. <…> Я думаю, что это действительно беспроигрышная "мегасделка", — передает издание слова Зеленского.Во вторник и накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что хозяин Белого дома призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, Трамп сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие.При этом вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения в этих публикациях. По ее словам, Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, президент США "неустанно работает" над завершением конфликта на Украине.Ранее в понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

https://ria.ru/20250717/steigan-2029646239.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029612925.html

сша

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, россия