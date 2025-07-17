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Зеленский анонсировал "мегасделку" с Трампом - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029772153.html
Зеленский анонсировал "мегасделку" с Трампом
Зеленский анонсировал "мегасделку" с Трампом - РИА Новости, 17.07.2025
Зеленский анонсировал "мегасделку" с Трампом
Владимир Зеленский заявил изданию The New York Post, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом "мегасделку" по украинским дронам. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:47:00+03:00
2025-07-17T18:47:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил изданию The New York Post, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом "мегасделку" по украинским дронам."Зеленский заявил, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на прорывном соглашении, которое позволит США и Украине взаимно поддерживать воздушные технологии. Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией", — говорится в публикации.Утверждается, что США купят у Украины "проверенные в боевых условиях" беспилотники, а Киев взамен приобретет ряд американских вооружений."Эти технологии нужны народу Америки, их нужно иметь в своем арсенале. &lt;…&gt; Я думаю, что это действительно беспроигрышная "мегасделка", — передает издание слова Зеленского.Во вторник и накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что хозяин Белого дома призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, Трамп сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие.При этом вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения в этих публикациях. По ее словам, Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, президент США "неустанно работает" над завершением конфликта на Украине.Ранее в понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
https://ria.ru/20250717/steigan-2029646239.html
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия
Зеленский анонсировал "мегасделку" с Трампом

Зеленский заявил о планах заключить с Трампом сделку по беспилотникам и оружию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил изданию The New York Post, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом "мегасделку" по украинским дронам.
"Зеленский заявил, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на прорывном соглашении, которое позволит США и Украине взаимно поддерживать воздушные технологии. Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Зеленскому сделали предупреждение после его слов об ударах по Москве
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Утверждается, что США купят у Украины "проверенные в боевых условиях" беспилотники, а Киев взамен приобретет ряд американских вооружений.
"Эти технологии нужны народу Америки, их нужно иметь в своем арсенале. <…> Я думаю, что это действительно беспроигрышная "мегасделка", — передает издание слова Зеленского.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее
08:00
Во вторник и накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что хозяин Белого дома призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, Трамп сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие.
При этом вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения в этих публикациях. По ее словам, Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, президент США "неустанно работает" над завершением конфликта на Украине.
Ранее в понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссия
 
 
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