Зеленский анонсировал "мегасделку" с Трампом
Зеленский заявил о планах заключить с Трампом сделку по беспилотникам и оружию
Визит Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил изданию The New York Post, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом "мегасделку" по украинским дронам.
"Зеленский заявил, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на прорывном соглашении, которое позволит США и Украине взаимно поддерживать воздушные технологии. Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией", — говорится в публикации.
Утверждается, что США купят у Украины "проверенные в боевых условиях" беспилотники, а Киев взамен приобретет ряд американских вооружений.
"Эти технологии нужны народу Америки, их нужно иметь в своем арсенале. <…> Я думаю, что это действительно беспроигрышная "мегасделка", — передает издание слова Зеленского.
Во вторник и накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что хозяин Белого дома призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, Трамп сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие.
При этом вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения в этих публикациях. По ее словам, Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, президент США "неустанно работает" над завершением конфликта на Украине.
Ранее в понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.