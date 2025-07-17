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Захарова ответила на слова Зеленского о тяжелой доле, выпавшей на Украину - РИА Новости, 17.07.2025
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15:38 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029716735.html
Захарова ответила на слова Зеленского о тяжелой доле, выпавшей на Украину
Захарова ответила на слова Зеленского о тяжелой доле, выпавшей на Украину - РИА Новости, 17.07.2025
Захарова ответила на слова Зеленского о тяжелой доле, выпавшей на Украину
Владимир Зеленский, рассуждая о способности украинского народа преодолевать выпавшие на его долю тяжелые испытания, умолчал, что выпали они на долю Украины из... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:38:00+03:00
2025-07-17T15:38:00+03:00
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владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, рассуждая о способности украинского народа преодолевать выпавшие на его долю тяжелые испытания, умолчал, что выпали они на долю Украины из его же собственного кармана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на слова Зеленского о том, что "день крещения Украины" подчеркивает умения украинцев "преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания". "Он, правда, не сказал, что выпали эти испытания на долю украинского народа из его же собственного кармана, куда он так старательно запихивает доллары и евро. Конечно, он сознательно обошел вниманием реальное положение дел на Украине, которая давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, Зеленский умолчал, что ради сохранения своей власти он готов принести в жертву миллионы украинцев и саму Украину.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Захарова ответила на слова Зеленского о тяжелой доле, выпавшей на Украину

Захарова: Зеленский умолчал, что испытания выпали на долю Украины из его кармана

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, рассуждая о способности украинского народа преодолевать выпавшие на его долю тяжелые испытания, умолчал, что выпали они на долю Украины из его же собственного кармана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на слова Зеленского о том, что "день крещения Украины" подчеркивает умения украинцев "преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания".
"Он, правда, не сказал, что выпали эти испытания на долю украинского народа из его же собственного кармана, куда он так старательно запихивает доллары и евро. Конечно, он сознательно обошел вниманием реальное положение дел на Украине, которая давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Зеленский умолчал, что ради сохранения своей власти он готов принести в жертву миллионы украинцев и саму Украину.
Перепалка в Раде между Зеленским и Гончаренко* - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Раде
11:54
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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