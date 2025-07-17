Зеленского обвиняют в авторитаризме, пишет Financial Times
Financial Times: политики и дипломаты обвиняют Зеленского в авторитаризме
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Администрация Владимира Зеленского столкнулась с обвинениями в скатывании к авторитаризму со стороны политиков, активистов и иностранных дипломатов из-за открытого преследования своих критиков с использованием чрезвычайных полномочий, которые позволяет режим военного времени, пишет газета Financial Times.
"Зеленский и его ближайшие помощники сталкиваются с обвинениями со стороны политиков, активистов и дипломатов в том, что они используют чрезвычайные полномочия, предоставленные в условиях военного положения, чтобы оттеснить критиков, заставить замолчать лидеров гражданского общества и консолидировать власть", - пишет газета, подчеркивая, что обвинения сводятся к тому, что режим Зеленского "сказывается к авторитаризму".
Издание отмечает, что общественное возмущение особенно обострилось после обысков и преследований экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова и антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Как рассказал изданию последний, Зеленский использует дело против него, чтобы послать сигнал своим противникам о том, что он может публично преследовать любого из тех, кто представляет для него угрозу.
"Они укладываются в общую схему: критиков оттесняют, сторонников защищают... У киевских властей есть ощущение, что Запад, и особенно США, сместил фокус. Верховенство закона и эффективное управление больше не имеют такого значения", - заявил дипломат.
Financial Times заключает, что из-за того, что политическое внимание США сместилось с Украины на внутренние вопросы, некоторые чиновники в Киеве стали "готовы проверить границы дозволенного".
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 11 июля предъявило обвинение Шабунину, ранее отправленному на фронт после критики властей, по статьям о мошенничестве и уклонении от военной службы. Следствие считает, что Шабунин систематически не появлялся на службе, незаконно получал с 2022 года денежное обеспечение в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов), отсутствуя в воинской части, использовал в личных целях "транспортное средство", предназначенное для нужд ВСУ.
Также 11 июля издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски у бывшего главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова по делу о мошенничестве.