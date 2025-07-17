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Зеленский назначил Стефанишину уполномоченным по отношениям с США - РИА Новости, 17.07.2025
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14:17 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zelenskij-2029698960.html
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченным по отношениям с США
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченным по отношениям с США - РИА Новости, 17.07.2025
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченным по отношениям с США
Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной уполномоченной по развитию отношений с Вашингтоном до... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:17:00+03:00
2025-07-17T14:17:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
ольга стефанишина
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной уполномоченной по развитию отношений с Вашингтоном до согласования ее кандидатуры послом Украины в США. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает Стефанишина, а бывший министр обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на пост посла, вероятно, перейдет в совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По его словам, его кандидатуру не согласовали в США. "Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Накануне специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью. Телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского ранее сообщал, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде. Во время перешедшей в перепалку встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне в феврале, Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. На опубликованном украинским телеканалом видео она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, ольга стефанишина, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Ольга Стефанишина, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченным по отношениям с США

Стефанишину стала уполномоченным по отношениям с США до назначения посла

© AP Photo / Nariman El-MoftyОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Ольга Стефанишина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной уполномоченной по развитию отношений с Вашингтоном до согласования ее кандидатуры послом Украины в США.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает Стефанишина, а бывший министр обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на пост посла, вероятно, перейдет в совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По его словам, его кандидатуру не согласовали в США.
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"Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Накануне специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
Телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского ранее сообщал, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде.
Во время перешедшей в перепалку встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне в феврале, Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. На опубликованном украинским телеканалом видео она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийОльга СтефанишинаРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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