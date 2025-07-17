Зеленский назначил Стефанишину уполномоченным по отношениям с США
Стефанишину стала уполномоченным по отношениям с США до назначения посла
© AP Photo / Nariman El-MoftyОльга Стефанишина
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Ольга Стефанишина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной уполномоченной по развитию отношений с Вашингтоном до согласования ее кандидатуры послом Украины в США.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает Стефанишина, а бывший министр обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на пост посла, вероятно, перейдет в совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По его словам, его кандидатуру не согласовали в США.
"Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Накануне специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
Телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского ранее сообщал, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде.
Во время перешедшей в перепалку встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне в феврале, Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. На опубликованном украинским телеканалом видео она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой.