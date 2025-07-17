https://ria.ru/20250717/zelenskij-2029698960.html

Зеленский назначил Стефанишину уполномоченным по отношениям с США

Зеленский назначил Стефанишину уполномоченным по отношениям с США - РИА Новости, 17.07.2025

Зеленский назначил Стефанишину уполномоченным по отношениям с США

Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной уполномоченной по развитию отношений с Вашингтоном до... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:17:00+03:00

2025-07-17T14:17:00+03:00

2025-07-17T14:17:00+03:00

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

ольга стефанишина

рустем умеров

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029701656_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_aef3b9657e1b0d8b88252f9a9eab2bba.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной уполномоченной по развитию отношений с Вашингтоном до согласования ее кандидатуры послом Украины в США. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает Стефанишина, а бывший министр обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на пост посла, вероятно, перейдет в совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По его словам, его кандидатуру не согласовали в США. "Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Накануне специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью. Телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского ранее сообщал, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде. Во время перешедшей в перепалку встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне в феврале, Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. На опубликованном украинским телеканалом видео она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025607176.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, ольга стефанишина, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины