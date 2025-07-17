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Глава Мордовии на фестивале студенческих семей рассказал о мерах поддержки - РИА Новости, 17.07.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
19:30 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zdunov-2029781081.html
Глава Мордовии на фестивале студенческих семей рассказал о мерах поддержки
Глава Мордовии на фестивале студенческих семей рассказал о мерах поддержки - РИА Новости, 17.07.2025
Глава Мордовии на фестивале студенческих семей рассказал о мерах поддержки
Глава Мордовии Артем Здунов на пленарном заседании первого Всероссийского фестиваля студенческих семей рассказал о мерах поддержки молодых семей, сообщает... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:30:00+03:00
2025-07-17T19:30:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
семья
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов на пленарном заседании первого Всероссийского фестиваля студенческих семей рассказал о мерах поддержки молодых семей, сообщает пресс-служба главы республики. Фестиваль студенческих семей проходит 17-18 июля в Москве, в нем принимают участие около 550 человек: ректоры и проректоры вузов, студенты-супруги, молодые родители, руководители и представители федеральных, региональных органов власти. Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Артем Здунов ответил на вопросы студентов, которых интересовали жилищные проблемы, возможности карьерного роста, развитие сельских территорий. "На площадках Госсовета мы серьезно сейчас обсуждаем и первое жилье, и что делать с материнским капиталом, чтобы он работал… Нам нужен результат. Нам нужна очень широкая медийная повестка. Институт развития интернета размещает социальную рекламу про семью - какая должна быть семья, какие есть формы поддержки. Медиастудии университетов, пожалуйста, дайте нам этот контент. Это очень важно! Мы должны об этом говорить. Мы должны чувствовать, что мы живем в стране, где семью уважают", - приводятся в сообщении слова Здунова. Он рассказал о мерах поддержки молодых семей и отметил, что ректоры вузов сейчас конкурируют за студентов. "Каждый ректор знает, сколько у него семей с детьми. И каждый руководитель предприятия должен знать, что надо сделать, чтобы та или иная семья приняла решение о рождении ребенка. Это все мы рассматриваем на наших площадках", - сказал Здунов. Глава Мордовии вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и остальными спикерами пленарного заседания ознакомились со стендами вузов, где разместили информацию о том, как учебные заведения помогают молодым семьям. В частности, в МГТУ имени Баумана, на базе которого проходит фестиваль, все меры поддержки студенческих семей закреплены в социальной политике университета. Они включают единовременную и ежемесячную материальную помощь в связи с вступлением в брак и рождением ребенка, программы лечения и оздоровления, помощь в поиске работы. Гости осмотрели детскую игровую комнату, а также проект комнаты в общежитии для молодой семьи с ребенком. "По итогам пленарного заседания принято решение сделать фестиваль студенческих семей ежегодным", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250716/semya-2029575969.html
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артем здунов, семья, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Семья, Республика Мордовия
Глава Мордовии на фестивале студенческих семей рассказал о мерах поддержки

Артем Здунов на фестивале студенческих семей рассказал о мерах поддержки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов на пленарном заседании первого Всероссийского фестиваля студенческих семей рассказал о мерах поддержки молодых семей, сообщает пресс-служба главы республики.
Фестиваль студенческих семей проходит 17-18 июля в Москве, в нем принимают участие около 550 человек: ректоры и проректоры вузов, студенты-супруги, молодые родители, руководители и представители федеральных, региональных органов власти.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Почти половина россиян хотят иметь многодетную семью
16 июля, 22:34
Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Артем Здунов ответил на вопросы студентов, которых интересовали жилищные проблемы, возможности карьерного роста, развитие сельских территорий.
"На площадках Госсовета мы серьезно сейчас обсуждаем и первое жилье, и что делать с материнским капиталом, чтобы он работал… Нам нужен результат. Нам нужна очень широкая медийная повестка. Институт развития интернета размещает социальную рекламу про семью - какая должна быть семья, какие есть формы поддержки. Медиастудии университетов, пожалуйста, дайте нам этот контент. Это очень важно! Мы должны об этом говорить. Мы должны чувствовать, что мы живем в стране, где семью уважают", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Он рассказал о мерах поддержки молодых семей и отметил, что ректоры вузов сейчас конкурируют за студентов. "Каждый ректор знает, сколько у него семей с детьми. И каждый руководитель предприятия должен знать, что надо сделать, чтобы та или иная семья приняла решение о рождении ребенка. Это все мы рассматриваем на наших площадках", - сказал Здунов.
Глава Мордовии вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и остальными спикерами пленарного заседания ознакомились со стендами вузов, где разместили информацию о том, как учебные заведения помогают молодым семьям. В частности, в МГТУ имени Баумана, на базе которого проходит фестиваль, все меры поддержки студенческих семей закреплены в социальной политике университета. Они включают единовременную и ежемесячную материальную помощь в связи с вступлением в брак и рождением ребенка, программы лечения и оздоровления, помощь в поиске работы. Гости осмотрели детскую игровую комнату, а также проект комнаты в общежитии для молодой семьи с ребенком.
"По итогам пленарного заседания принято решение сделать фестиваль студенческих семей ежегодным", - подчеркивается в сообщении.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Глава Мордовии выступил перед молодыми семьями на всероссийском форуме
11 июля, 13:39
 
Республика МордовияАртем ЗдуновСемьяРеспублика Мордовия
 
 
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