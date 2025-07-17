Пушков заявил о попытках Запада дискредитировать Россию
Пушков: Запад дискредитирует РФ как одного из лидеров современного мира
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Страны Запада, принижая роль России во Второй мировой войне, хотят дискредитировать мнение о России как об одном из лидеров современного мира, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Атака на нашу роль во Второй мировой войне имеет определенные политические цели. Это доказать, что Россия не является одним из лидеров современного мира. Так что это не просто история, это, я бы сказал, живая история. Мы должны очень хорошо понимать, почему эти атаки ведутся, на каких направлениях они ведутся и ради чего они ведутся. Чем дальше от войны, тем больше, я думаю, будет прикладываться усилий для того, чтобы изобразить западные страны, прежде всего, Соединенные Штаты как главные, в качестве главных авторов победы над гитлеровской Германией", - сказал Пушков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению Пушкова, идейная схватка вокруг Второй мировой войны будет продолжаться. Он также напомнил, что одним из итогов Второй мировой стало создание ООН, Совбез которой, фактически, состоит из главных стран-победительниц.
"То есть, у этих стран есть определенные юридические и моральные права считаться лидерами современного мира, поскольку они внесли наибольший вклад в победу над Германией. И мы должны понимать, что схватки вокруг истории ведутся не только в силу того, что каждая страна пытается, скажем, Соединенные Штаты, приписать себе главную роль в войне, но в том, что касается нас. Если доказать, что роль России была незначительна, то тогда возникает вопрос о том, оправдывается ли участие России в Совете Безопасности?", - добавил глава комиссии СФ.