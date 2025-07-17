Рейтинг@Mail.ru
Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zapad-2029639891.html
Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев
Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев - РИА Новости, 17.07.2025
Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев
Запад продолжит использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:02:00+03:00
2025-07-17T11:02:00+03:00
россия
украина
алексей ртищев
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027771748_197:0:2521:1307_1920x0_80_0_0_8c88a4e0d58df4f97d045e6eec4ae1bb.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Запад продолжит использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. На брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия Ртищев прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, сделанное 4 июля, в котором тот обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия на основании "неких имеющихся разведданных". "Такая форма доклада выбрана не случайно, поскольку дает возможность выдвигать обвинения, не предъявляя конкретных доказательств. Указанный шаг в очередной раз демонстрирует русофобские устремления нидерландского правительства и его намерения нанести ущерб авторитету нашей страны", - сказал начальник войск РХБЗ. "Очевидно, что Запад продолжит использовать ОЗХО в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты. Российская сторона продолжит работу по противодействию этой политике и доведению до мирового сообщества информации о нарушении киевским режимом и их кураторами Конвенции о запрещении химического оружия", - добавил Ртищев. По его словам, очевидно, что Украина озвучивает только то, что подсказывают западные кураторы. "Цель таких антироссийских выпадов очевидна – представить нашу страну в качестве злостного нарушителя Конвенции о запрещении химического оружия. По замыслу стран Запада, в перспективе данные агрессивные действия приведут к ограничению или приостановке наших прав и привилегий по Конвенции, введению санкций, как это было отработано на примере Сирийской Арабской Республики, на деле никаких законных оснований для этого нет", - пояснил Ртищев. "На фоне явной русофобии, созданной на площадке ОЗХО, 7 июля подобные ограничения были введены Великобританией в отношении командования войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и ряда промышленных предприятий. Считаем, что это лишь подтверждает правильность выбранного нами направления работы по выявлению и преданию огласке преступлений киевского режима и его западных кураторов", - добавил генерал. По словам Ртищева, к самой Великобритании сохраняется ряд вопросов, связанных с уничтожением 5 тысяч артиллерийских и реактивных химических снарядов и авиабомб, оставшихся после падения режима Саддама Хуссейна в Ираке. "Указанные боеприпасы были якобы уничтожены США и Великобританией в одностороннем порядке без контроля со стороны Технического секретариата, что является грубым нарушением статьи III Конвенции", - напомнил начальник войск РХБЗ. Обнародованные факты показывают, что "деятельность Организации по запрещению химического оружия стала крайне политизированной из-за давления западных государств, которые по своей прихоти вводят односторонние санкции, выдвигают против неугодных стран необоснованные обвинения и злоупотребляют положениями Конвенции", подчеркнул Ртищев. "Об этом свидетельствует создание в ОЗХО отдела специальных миссий, одной из задач которого станет сбор сведений о возможных фактах разработки и использования отравляющих веществ бывшей сирийской армией. Все это чистый произвол со стороны руководства ОЗХО", - добавил он.
https://ria.ru/20250710/khimoruzhie-2028315787.html
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028647633.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027771748_487:0:2230:1307_1920x0_80_0_0_ad7f506e5ae915a1955a4f8081a7696d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, алексей ртищев, организация по запрещению химического оружия
Россия, Украина, Алексей Ртищев, Организация по запрещению химического оружия
Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев

Ртищев: Запад продолжит использовать ОЗХО как инструмент давления на Россию

© Минобороны РФАлексей Ртищев
Алексей Ртищев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Минобороны РФ
Алексей Ртищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Запад продолжит использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
На брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия Ртищев прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, сделанное 4 июля, в котором тот обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия на основании "неких имеющихся разведданных".
Военные в противогазах - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Москва попросила ОЗХО проверить Киев на использование химоружия
10 июля, 11:32
"Такая форма доклада выбрана не случайно, поскольку дает возможность выдвигать обвинения, не предъявляя конкретных доказательств. Указанный шаг в очередной раз демонстрирует русофобские устремления нидерландского правительства и его намерения нанести ущерб авторитету нашей страны", - сказал начальник войск РХБЗ.
"Очевидно, что Запад продолжит использовать ОЗХО в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты. Российская сторона продолжит работу по противодействию этой политике и доведению до мирового сообщества информации о нарушении киевским режимом и их кураторами Конвенции о запрещении химического оружия", - добавил Ртищев.
По его словам, очевидно, что Украина озвучивает только то, что подсказывают западные кураторы.
"Цель таких антироссийских выпадов очевидна – представить нашу страну в качестве злостного нарушителя Конвенции о запрещении химического оружия. По замыслу стран Запада, в перспективе данные агрессивные действия приведут к ограничению или приостановке наших прав и привилегий по Конвенции, введению санкций, как это было отработано на примере Сирийской Арабской Республики, на деле никаких законных оснований для этого нет", - пояснил Ртищев.
"На фоне явной русофобии, созданной на площадке ОЗХО, 7 июля подобные ограничения были введены Великобританией в отношении командования войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и ряда промышленных предприятий. Считаем, что это лишь подтверждает правильность выбранного нами направления работы по выявлению и преданию огласке преступлений киевского режима и его западных кураторов", - добавил генерал.
По словам Ртищева, к самой Великобритании сохраняется ряд вопросов, связанных с уничтожением 5 тысяч артиллерийских и реактивных химических снарядов и авиабомб, оставшихся после падения режима Саддама Хуссейна в Ираке. "Указанные боеприпасы были якобы уничтожены США и Великобританией в одностороннем порядке без контроля со стороны Технического секретариата, что является грубым нарушением статьи III Конвенции", - напомнил начальник войск РХБЗ.
Обнародованные факты показывают, что "деятельность Организации по запрещению химического оружия стала крайне политизированной из-за давления западных государств, которые по своей прихоти вводят односторонние санкции, выдвигают против неугодных стран необоснованные обвинения и злоупотребляют положениями Конвенции", подчеркнул Ртищев.
"Об этом свидетельствует создание в ОЗХО отдела специальных миссий, одной из задач которого станет сбор сведений о возможных фактах разработки и использования отравляющих веществ бывшей сирийской армией. Все это чистый произвол со стороны руководства ОЗХО", - добавил он.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Не стоит рассчитывать". России дали внезапный совет из-за Украины
11 июля, 18:21
 
РоссияУкраинаАлексей РтищевОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала