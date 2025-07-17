https://ria.ru/20250717/zapad-2029610601.html

"Обмануть не получилось": на Западе разочарованы действиями России

"Обмануть не получилось": на Западе разочарованы действиями России - РИА Новости, 17.07.2025

"Обмануть не получилось": на Западе разочарованы действиями России

Россия сорвала планы Запада по заморозке украинского конфликта, теперь они захотят превратить конфликт в вечную войну, заявил американский геополитический... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:48:00+03:00

2025-07-17T06:48:00+03:00

2025-07-17T06:48:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия сорвала планы Запада по заморозке украинского конфликта, теперь они захотят превратить конфликт в вечную войну, заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик на YouTube."План Запада по Украине был. Это обмануть Россию, свести все к прекращению огня. Чтобы потом заморозить конфликт. Таким образом США и Европа пополнят запасы вооружения и смогут натренировать больше украинцев", — сказал он.По словам аналитика, Россия не поддалась на требования о прекращении огня, и теперь Запад плавно переходит к запасному варианту."Обмануть Россию не получилось, заморозки не будет. Теперь главная задача Запада — свести украинский конфликт на низкую интенсивность и растянуть его как можно дольше", — заключил Берлетик.В понедельник президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250716/evropa-2029521043.html

https://ria.ru/20250717/tsel-2029606442.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

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в мире, россия, европа, сша, дональд трамп, евросоюз