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Госдума ужесточила наказание за пропаганду нацистской символики

Госдума ужесточила наказание за пропаганду нацистской символики - РИА Новости, 17.07.2025

Госдума ужесточила наказание за пропаганду нацистской символики

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, усиливающий административную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:40:00+03:00

2025-07-17T14:40:00+03:00

2025-07-17T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, усиливающий административную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и за пропаганду нацистской или экстремистской символики.Законопроект был внесен в Госдуму правительством. За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних устанавливается наказание в виде штрафа в размере от 500 рублей до двух тысяч рублей.Документом также предлагается дополнить обязательными работами сроком до 100 часов наказание за публичную пропаганду или демонстрирование нацистской или экстремистской символики.Изменения предлагается внести в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, которой установлено наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Законопроектом предлагается дополнить санкции частей 1 и 2 статьи 20.3 КоАП административным наказанием в виде обязательных работ, что позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим правонарушениям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф