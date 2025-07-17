Госдума одобрила проект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам
ГД одобрила проект о бесплатном проезде транспорта силовиков по платным дорогам
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить, что транспортные средства Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, ФСБ России, а также органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ имеют право на бесплатный проезд по платным автодорогам.
Изменение вносится в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
В первоначальной версии проекта закона предлагалось предусмотреть, что бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог смогут транспортные средства Росгвардии, ФСБ России и Вооруженных Сил РФ. Однако профильный комитет Госдумы по транспорту доработал законопроект ко второму чтению, предложив добавить в этот список транспортные средства органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ.
Ранее авторами инициативы подчеркивалось, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц.
В настоящее время аналогичным правом на бесплатный проезд уже обладают некоторые ведомства и оперативные службы: полиция, пожарные, скорая помощь, военная автоинспекция и аварийно-спасательная служба.