https://ria.ru/20250717/zakonotvorchestvo-2029703321.html

Госдума одобрила проект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам

Госдума одобрила проект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам - РИА Новости, 17.07.2025

Госдума одобрила проект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить, что транспортные средства Вооруженных сил РФ, войск... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:35:00+03:00

2025-07-17T14:35:00+03:00

2025-07-17T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить, что транспортные средства Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, ФСБ России, а также органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ имеют право на бесплатный проезд по платным автодорогам. Изменение вносится в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В первоначальной версии проекта закона предлагалось предусмотреть, что бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог смогут транспортные средства Росгвардии, ФСБ России и Вооруженных Сил РФ. Однако профильный комитет Госдумы по транспорту доработал законопроект ко второму чтению, предложив добавить в этот список транспортные средства органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ. Ранее авторами инициативы подчеркивалось, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц. В настоящее время аналогичным правом на бесплатный проезд уже обладают некоторые ведомства и оперативные службы: полиция, пожарные, скорая помощь, военная автоинспекция и аварийно-спасательная служба.

https://ria.ru/20250707/gd-2027728449.html

https://ria.ru/20250606/mironov-2021211674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), авто