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Госдума одобрила проект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам - РИА Новости, 17.07.2025
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14:35 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zakonotvorchestvo-2029703321.html
Госдума одобрила проект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам
Госдума одобрила проект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам - РИА Новости, 17.07.2025
Госдума одобрила проект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить, что транспортные средства Вооруженных сил РФ, войск... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:35:00+03:00
2025-07-17T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить, что транспортные средства Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, ФСБ России, а также органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ имеют право на бесплатный проезд по платным автодорогам. Изменение вносится в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В первоначальной версии проекта закона предлагалось предусмотреть, что бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог смогут транспортные средства Росгвардии, ФСБ России и Вооруженных Сил РФ. Однако профильный комитет Госдумы по транспорту доработал законопроект ко второму чтению, предложив добавить в этот список транспортные средства органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ. Ранее авторами инициативы подчеркивалось, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц. В настоящее время аналогичным правом на бесплатный проезд уже обладают некоторые ведомства и оперативные службы: полиция, пожарные, скорая помощь, военная автоинспекция и аварийно-спасательная служба.
https://ria.ru/20250707/gd-2027728449.html
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общество, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), авто
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Авто
Госдума одобрила проект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам

ГД одобрила проект о бесплатном проезде транспорта силовиков по платным дорогам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить, что транспортные средства Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, ФСБ России, а также органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ имеют право на бесплатный проезд по платным автодорогам.
Изменение вносится в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
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В первоначальной версии проекта закона предлагалось предусмотреть, что бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог смогут транспортные средства Росгвардии, ФСБ России и Вооруженных Сил РФ. Однако профильный комитет Госдумы по транспорту доработал законопроект ко второму чтению, предложив добавить в этот список транспортные средства органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ.
Ранее авторами инициативы подчеркивалось, что вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц.
В настоящее время аналогичным правом на бесплатный проезд уже обладают некоторые ведомства и оперативные службы: полиция, пожарные, скорая помощь, военная автоинспекция и аварийно-спасательная служба.
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