https://ria.ru/20250717/zaharova-2029753492.html

МИД: угроза новых антироссийских санкций воспринимается как обыденность

МИД: угроза новых антироссийских санкций воспринимается как обыденность - РИА Новости, 17.07.2025

МИД: угроза новых антироссийских санкций воспринимается как обыденность

Против России уже введены многочисленные санкции, и страна умеет с ними справляться, а угроза ввести новые санкции или пошлины воспринимается как обыденность,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:35:00+03:00

2025-07-17T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Против России уже введены многочисленные санкции, и страна умеет с ними справляться, а угроза ввести новые санкции или пошлины воспринимается как обыденность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможности ввести пошлины против РФ. "Вы знаете, против нашей страны, наших международных контрагентов, объявлено беспрецедентное количество санкций, всевозможных ограничений. Их уже десятки, по-моему, тысяч. Если уже брать вторичные санкции, я думаю, что там уже бесчисленное множество. Их настолько много, что по большому счету угрозы новых санкций воспринимаются в нашей стране как обыденность... Мы понимаем, что с нашей стороны будут даны ответы", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Россия знает как противостоять этим санкциям, за последние годы отработаны отечественные инструменты и схемы, позволяющие восполнять и в значительной мере компенсировать какие-то потребности. "Да, мы на это научились отвечать. Да, мы считаем, что это все незаконно. Да, в любом случае фактор угрозы мы не приемлем", - заключила официальный представитель МИД РФ. Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.

https://ria.ru/20250716/sanktsii-2029543704.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029243337.html

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в мире, россия, украина, сша, мария захарова, дональд трамп