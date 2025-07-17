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МИД: угроза новых антироссийских санкций воспринимается как обыденность - РИА Новости, 17.07.2025
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17:35 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zaharova-2029753492.html
МИД: угроза новых антироссийских санкций воспринимается как обыденность
МИД: угроза новых антироссийских санкций воспринимается как обыденность - РИА Новости, 17.07.2025
МИД: угроза новых антироссийских санкций воспринимается как обыденность
Против России уже введены многочисленные санкции, и страна умеет с ними справляться, а угроза ввести новые санкции или пошлины воспринимается как обыденность,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:35:00+03:00
2025-07-17T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Против России уже введены многочисленные санкции, и страна умеет с ними справляться, а угроза ввести новые санкции или пошлины воспринимается как обыденность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможности ввести пошлины против РФ. "Вы знаете, против нашей страны, наших международных контрагентов, объявлено беспрецедентное количество санкций, всевозможных ограничений. Их уже десятки, по-моему, тысяч. Если уже брать вторичные санкции, я думаю, что там уже бесчисленное множество. Их настолько много, что по большому счету угрозы новых санкций воспринимаются в нашей стране как обыденность... Мы понимаем, что с нашей стороны будут даны ответы", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Россия знает как противостоять этим санкциям, за последние годы отработаны отечественные инструменты и схемы, позволяющие восполнять и в значительной мере компенсировать какие-то потребности. "Да, мы на это научились отвечать. Да, мы считаем, что это все незаконно. Да, в любом случае фактор угрозы мы не приемлем", - заключила официальный представитель МИД РФ. Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
https://ria.ru/20250716/sanktsii-2029543704.html
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в мире, россия, украина, сша, мария захарова, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Мария Захарова, Дональд Трамп
МИД: угроза новых антироссийских санкций воспринимается как обыденность

Захарова: угроза Трампа о санкциях против РФ воспринимается как обыденность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Против России уже введены многочисленные санкции, и страна умеет с ними справляться, а угроза ввести новые санкции или пошлины воспринимается как обыденность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможности ввести пошлины против РФ.
"Вы знаете, против нашей страны, наших международных контрагентов, объявлено беспрецедентное количество санкций, всевозможных ограничений. Их уже десятки, по-моему, тысяч. Если уже брать вторичные санкции, я думаю, что там уже бесчисленное множество. Их настолько много, что по большому счету угрозы новых санкций воспринимаются в нашей стране как обыденность... Мы понимаем, что с нашей стороны будут даны ответы", - сказала Захарова на брифинге.
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Страны ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
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Она подчеркнула, что Россия знает как противостоять этим санкциям, за последние годы отработаны отечественные инструменты и схемы, позволяющие восполнять и в значительной мере компенсировать какие-то потребности.
"Да, мы на это научились отвечать. Да, мы считаем, что это все незаконно. Да, в любом случае фактор угрозы мы не приемлем", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
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