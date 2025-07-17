МИД: угроза новых антироссийских санкций воспринимается как обыденность
Захарова: угроза Трампа о санкциях против РФ воспринимается как обыденность
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Против России уже введены многочисленные санкции, и страна умеет с ними справляться, а угроза ввести новые санкции или пошлины воспринимается как обыденность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможности ввести пошлины против РФ.
"Вы знаете, против нашей страны, наших международных контрагентов, объявлено беспрецедентное количество санкций, всевозможных ограничений. Их уже десятки, по-моему, тысяч. Если уже брать вторичные санкции, я думаю, что там уже бесчисленное множество. Их настолько много, что по большому счету угрозы новых санкций воспринимаются в нашей стране как обыденность... Мы понимаем, что с нашей стороны будут даны ответы", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что Россия знает как противостоять этим санкциям, за последние годы отработаны отечественные инструменты и схемы, позволяющие восполнять и в значительной мере компенсировать какие-то потребности.
"Да, мы на это научились отвечать. Да, мы считаем, что это все незаконно. Да, в любом случае фактор угрозы мы не приемлем", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.