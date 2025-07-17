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В Петербурге задержали агента ВСУ, собиравшего сведения о базе Балтфлота

В Петербурге задержали агента ВСУ, собиравшего сведения о базе Балтфлота - РИА Новости, 17.07.2025

В Петербурге задержали агента ВСУ, собиравшего сведения о базе Балтфлота

Задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о базе Балтфлота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:00:00+03:00

2025-07-17T11:00:00+03:00

2025-07-17T11:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о базе Балтфлота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти."УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области совместно с УФСБ России по Ленинградскому военному округу и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ ("содействие террористической деятельности")", - говорится в сообщении.Добавляется, что они инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем "собирал интересующие противника сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации"."Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу", - сообщили в пресс-службе УФСБ.

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балтийский флот вмф россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, россия, санкт-петербург, происшествия