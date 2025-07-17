https://ria.ru/20250717/zaderzhanie-2029639302.html
В Петербурге задержали агента ВСУ, собиравшего сведения о базе Балтфлота
В Петербурге задержали агента ВСУ, собиравшего сведения о базе Балтфлота - РИА Новости, 17.07.2025
В Петербурге задержали агента ВСУ, собиравшего сведения о базе Балтфлота
Задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о базе Балтфлота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:00:00+03:00
2025-07-17T11:00:00+03:00
2025-07-17T11:18:00+03:00
балтийский флот вмф россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
россия
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869747972_0:202:3102:1948_1920x0_80_0_0_dd162bbc9106dd6385c2448b9fc2104a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о базе Балтфлота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти."УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области совместно с УФСБ России по Ленинградскому военному округу и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ ("содействие террористической деятельности")", - говорится в сообщении.Добавляется, что они инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем "собирал интересующие противника сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации"."Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу", - сообщили в пресс-службе УФСБ.
https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869747972_135:139:2680:2048_1920x0_80_0_0_9cf8b97eb45a943a7eff5137c5f8e5e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийский флот вмф россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, россия, санкт-петербург, происшествия
Балтийский флот ВМФ России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге задержали агента ВСУ, собиравшего сведения о базе Балтфлота
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о базе Балтфлота