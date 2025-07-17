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В Херсонской области задержали экс-полицейского, передававшего данные ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
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10:39 17.07.2025 (обновлено: 10:42 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/zaderzhanie-2029634717.html
В Херсонской области задержали экс-полицейского, передававшего данные ВСУ
В Херсонской области задержали экс-полицейского, передававшего данные ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
В Херсонской области задержали экс-полицейского, передававшего данные ВСУ
Бывший сотрудник украинской полиции, передававший спецслужбам Украины координаты дислокации российских силовиков, задержан в Херсонской области, сообщает СК РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:39:00+03:00
2025-07-17T10:42:00+03:00
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник украинской полиции, передававший спецслужбам Украины координаты дислокации российских силовиков, задержан в Херсонской области, сообщает СК РФ. "В Херсонской области установлен и задержан бывший сотрудник украинской полиции Евгений Великосельский. По данным следствия, в 2022 году в интересах спецслужб Украины он передавал координаты мест дислокаций российских силовиков, по которым в последующем наносились ракетно-бомбовые удары военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении. В Следственном комитете добавили, что, используя переданные Великосельским сведения, 2 сентября 2022 года украинские военнослужащие произвели ракетный обстрел гражданских объектов в Херсоне, в результате которого два человека погибли, 28 человек получили ранения различной степени тяжести. Также, по данным ведомства, в Запорожской области установлены личности трех фигурантов, которые с мая по август 2022 года собирали сведения о расположении военнослужащих РФ на территории Мелитопольского района. Отмечается, что Оксана Птахина и два ее родственника, один из которых погиб, а другой находится на Украине, передавали информацию и фотографии представителям украинских спецслужб. 27 марта 2023 года объект, ею указанный, подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего были ранены военнослужащий и мирный житель. Птахина арестована.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Херсонской области задержали экс-полицейского, передававшего данные ВСУ

СК сообщил о задержании экс-полицейского, причастного к атакам ВСУ на Херсон

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник украинской полиции, передававший спецслужбам Украины координаты дислокации российских силовиков, задержан в Херсонской области, сообщает СК РФ.
Херсонской области установлен и задержан бывший сотрудник украинской полиции Евгений Великосельский. По данным следствия, в 2022 году в интересах спецслужб Украины он передавал координаты мест дислокаций российских силовиков, по которым в последующем наносились ракетно-бомбовые удары военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении.
В Следственном комитете добавили, что, используя переданные Великосельским сведения, 2 сентября 2022 года украинские военнослужащие произвели ракетный обстрел гражданских объектов в Херсоне, в результате которого два человека погибли, 28 человек получили ранения различной степени тяжести.
Также, по данным ведомства, в Запорожской области установлены личности трех фигурантов, которые с мая по август 2022 года собирали сведения о расположении военнослужащих РФ на территории Мелитопольского района. Отмечается, что Оксана Птахина и два ее родственника, один из которых погиб, а другой находится на Украине, передавали информацию и фотографии представителям украинских спецслужб. 27 марта 2023 года объект, ею указанный, подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего были ранены военнослужащий и мирный житель. Птахина арестована.
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Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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