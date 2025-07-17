Рейтинг@Mail.ru
Экс-директора дома-интерната в Омской области обвинили в получении взяток - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/vzyatka-2029715846.html
Экс-директора дома-интерната в Омской области обвинили в получении взяток
Экс-директора дома-интерната в Омской области обвинили в получении взяток - РИА Новости, 17.07.2025
Экс-директора дома-интерната в Омской области обвинили в получении взяток
Бывшего директора Марьяновского дома-интерната в Омской области Валерия Башурова обвиняют в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, сообщили... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:32:00+03:00
2025-07-17T15:32:00+03:00
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Бывшего директора Марьяновского дома-интерната в Омской области Валерия Башурова обвиняют в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области. Следователи выяснили, что Башуров, будучи директором Марьяновского дома-интерната, с 2020 по 2023 год неоднократно получал взятки от предпринимателя за заключение договоров на выполнение строительных и подрядных работ, а также на поставку товаров. Он предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, уточнили в СУСК. "Всего за заключение 112 договоров на сумму 97,5 миллионов обвиняемый получил 3,6 миллиона рублей. Кроме того, обвиняемый, действуя из личной заинтересованности, фиктивно трудоустроил разнорабочими двух граждан, которым выплачивалась заработная плата, общий ущерб, причиненный дому-интернату, составил 1,7 миллиона рублей", – сообщили в пресс-службе. Как добавили в пресс-службе региональной прокуратуры, вину в совершении преступления бывший директор признал полностью. Ранее он также согласился сотрудничать с прокуратурой. Это в дальнейшем помогло арестовать бывшего зампредседателя правительства Омской области, экс-министр труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, которого обвинили в получении взятки на общую сумму 647 тысяч рублей. Следователи инициировали арест на имущество Башурова – недвижимость, денежные средства и автомобиль, на общую сумму 32,8 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Марьяновский районный суд для рассмотрения. Башурову грозит от восьми до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
https://ria.ru/20250711/arest-2028700420.html
https://ria.ru/20250712/peterburg-2028807135.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-директора дома-интерната в Омской области обвинили в получении взяток

Экс-директора дома-интерната Башурова обвинили в получении взяток

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Бывшего директора Марьяновского дома-интерната в Омской области Валерия Башурова обвиняют в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.
Следователи выяснили, что Башуров, будучи директором Марьяновского дома-интерната, с 2020 по 2023 год неоднократно получал взятки от предпринимателя за заключение договоров на выполнение строительных и подрядных работ, а также на поставку товаров. Он предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, уточнили в СУСК.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Москве арестовали Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере
11 июля, 23:26
"Всего за заключение 112 договоров на сумму 97,5 миллионов обвиняемый получил 3,6 миллиона рублей. Кроме того, обвиняемый, действуя из личной заинтересованности, фиктивно трудоустроил разнорабочими двух граждан, которым выплачивалась заработная плата, общий ущерб, причиненный дому-интернату, составил 1,7 миллиона рублей", – сообщили в пресс-службе.
Как добавили в пресс-службе региональной прокуратуры, вину в совершении преступления бывший директор признал полностью. Ранее он также согласился сотрудничать с прокуратурой. Это в дальнейшем помогло арестовать бывшего зампредседателя правительства Омской области, экс-министр труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, которого обвинили в получении взятки на общую сумму 647 тысяч рублей.
Следователи инициировали арест на имущество Башурова – недвижимость, денежные средства и автомобиль, на общую сумму 32,8 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Марьяновский районный суд для рассмотрения. Башурову грозит от восьми до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Суд арестовал еще шестерых фигурантов дел о взятках полиции в Ленобласти
12 июля, 20:32
 
ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала