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Экс-директора дома-интерната в Омской области обвинили в получении взяток

Экс-директора дома-интерната в Омской области обвинили в получении взяток - РИА Новости, 17.07.2025

Экс-директора дома-интерната в Омской области обвинили в получении взяток

Бывшего директора Марьяновского дома-интерната в Омской области Валерия Башурова обвиняют в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, сообщили... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:32:00+03:00

2025-07-17T15:32:00+03:00

2025-07-17T15:32:00+03:00

происшествия

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ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Бывшего директора Марьяновского дома-интерната в Омской области Валерия Башурова обвиняют в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области. Следователи выяснили, что Башуров, будучи директором Марьяновского дома-интерната, с 2020 по 2023 год неоднократно получал взятки от предпринимателя за заключение договоров на выполнение строительных и подрядных работ, а также на поставку товаров. Он предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, уточнили в СУСК. "Всего за заключение 112 договоров на сумму 97,5 миллионов обвиняемый получил 3,6 миллиона рублей. Кроме того, обвиняемый, действуя из личной заинтересованности, фиктивно трудоустроил разнорабочими двух граждан, которым выплачивалась заработная плата, общий ущерб, причиненный дому-интернату, составил 1,7 миллиона рублей", – сообщили в пресс-службе. Как добавили в пресс-службе региональной прокуратуры, вину в совершении преступления бывший директор признал полностью. Ранее он также согласился сотрудничать с прокуратурой. Это в дальнейшем помогло арестовать бывшего зампредседателя правительства Омской области, экс-министр труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, которого обвинили в получении взятки на общую сумму 647 тысяч рублей. Следователи инициировали арест на имущество Башурова – недвижимость, денежные средства и автомобиль, на общую сумму 32,8 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Марьяновский районный суд для рассмотрения. Башурову грозит от восьми до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

https://ria.ru/20250711/arest-2028700420.html

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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)