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В ВСУ признали успехи ВС России в районе Красноармейска, сообщил CNN - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/vsu-2029733618.html
В ВСУ признали успехи ВС России в районе Красноармейска, сообщил CNN
В ВСУ признали успехи ВС России в районе Красноармейска, сообщил CNN - РИА Новости, 17.07.2025
В ВСУ признали успехи ВС России в районе Красноармейска, сообщил CNN
Американский телеканал CNN сообщает о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:40:00+03:00
2025-07-17T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский телеканал CNN сообщает о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское. "Они (войска РФ - ред.) уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", - приводит телеканал слова командира, возглавляющего роту операторов беспилотников в 38-й бригаде морской пехоты Украины. В разговоре с журналистом телеканала ротный командир также подчеркнул, что ВСУ необходимо подкрепление в районе Родинского, иначе они рискуют попасть в окружение и отступить, как это произошло в Авдеевке в 2024 году. "Если они (войска РФ - ред.) пойдут в наступление из Родинского, ситуация станет критической. Там есть одна-две дороги, которые они могут взять под контроль, и логистика будет отрезана", - заявил украинский командир. Глава ДНР Денис Пушилин 13 июля сообщил, что ВС РФ уверенно продвигаются на красноармейском направлении, где противник пытается контратаковать.
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красноармейск
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россия, красноармейск, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ признали успехи ВС России в районе Красноармейска, сообщил CNN

CNN: ВСУ признали продвижение ВС России в районе Красноармейска в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский телеканал CNN сообщает о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское.
"Они (войска РФ - ред.) уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", - приводит телеканал слова командира, возглавляющего роту операторов беспилотников в 38-й бригаде морской пехоты Украины.
В разговоре с журналистом телеканала ротный командир также подчеркнул, что ВСУ необходимо подкрепление в районе Родинского, иначе они рискуют попасть в окружение и отступить, как это произошло в Авдеевке в 2024 году. "Если они (войска РФ - ред.) пойдут в наступление из Родинского, ситуация станет критической. Там есть одна-две дороги, которые они могут взять под контроль, и логистика будет отрезана", - заявил украинский командир.
Глава ДНР Денис Пушилин 13 июля сообщил, что ВС РФ уверенно продвигаются на красноармейском направлении, где противник пытается контратаковать.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскДонбассДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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