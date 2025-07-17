https://ria.ru/20250717/vsu-2029698263.html
Жителя Керчи осудили за передачу ВСУ сведений за пять тысяч рублей
Жителя Керчи осудили за передачу ВСУ сведений за пять тысяч рублей - РИА Новости, 17.07.2025
Жителя Керчи осудили за передачу ВСУ сведений за пять тысяч рублей
Житель Керчи приговорен к 16,5 годам колонии за передачу военной разведке Украины за 5 тысяч рублей сведений о расположении ПВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:16:00+03:00
2025-07-17T14:16:00+03:00
2025-07-17T14:29:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Житель Керчи приговорен к 16,5 годам колонии за передачу военной разведке Украины за 5 тысяч рублей сведений о расположении ПВО, сообщает пресс-служба прокуратуры республики."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом", - говорится в сообщении.Решение вынес Верховный суд Крыма. Жителя Керчи признали виновным в государственной измене"Используя один из мессенджеров, подсудимый направлял фотографии представителям ГУР Украины, за что получил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, мужчина, являясь противником проведения СВО, в одной из соцсетей установил контакт с представителем военной разведки Украины, а затем по заданию украинских кураторов собрал сведения о месте расположения средства противовоздушной обороны в Керчи.
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керчь, происшествия, украина, республика крым
Керчь, Происшествия, Украина, Республика Крым
Жителя Керчи осудили за передачу ВСУ сведений за пять тысяч рублей
Жителя Керчи приговорили к 16,5 годам за передачу ВСУ сведений за 5 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Житель Керчи приговорен к 16,5 годам колонии за передачу военной разведке Украины за 5 тысяч рублей сведений о расположении ПВО, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом", - говорится в сообщении.
Решение вынес Верховный суд Крыма. Жителя Керчи признали виновным в государственной измене
"Используя один из мессенджеров, подсудимый направлял фотографии представителям ГУР Украины, за что получил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина, являясь противником проведения СВО, в одной из соцсетей установил контакт с представителем военной разведки Украины, а затем по заданию украинских кураторов собрал сведения о месте расположения средства противовоздушной обороны в Керчи.