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Жителя Керчи осудили за передачу ВСУ сведений за пять тысяч рублей - РИА Новости, 17.07.2025
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14:16 17.07.2025 (обновлено: 14:29 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/vsu-2029698263.html
Жителя Керчи осудили за передачу ВСУ сведений за пять тысяч рублей
Жителя Керчи осудили за передачу ВСУ сведений за пять тысяч рублей - РИА Новости, 17.07.2025
Жителя Керчи осудили за передачу ВСУ сведений за пять тысяч рублей
Житель Керчи приговорен к 16,5 годам колонии за передачу военной разведке Украины за 5 тысяч рублей сведений о расположении ПВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:16:00+03:00
2025-07-17T14:29:00+03:00
керчь
происшествия
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Житель Керчи приговорен к 16,5 годам колонии за передачу военной разведке Украины за 5 тысяч рублей сведений о расположении ПВО, сообщает пресс-служба прокуратуры республики."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом", - говорится в сообщении.Решение вынес Верховный суд Крыма. Жителя Керчи признали виновным в государственной измене"Используя один из мессенджеров, подсудимый направлял фотографии представителям ГУР Украины, за что получил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, мужчина, являясь противником проведения СВО, в одной из соцсетей установил контакт с представителем военной разведки Украины, а затем по заданию украинских кураторов собрал сведения о месте расположения средства противовоздушной обороны в Керчи.
https://ria.ru/20250717/vsu-2029674579.html
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украина
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керчь, происшествия, украина, республика крым
Керчь, Происшествия, Украина, Республика Крым
Жителя Керчи осудили за передачу ВСУ сведений за пять тысяч рублей

Жителя Керчи приговорили к 16,5 годам за передачу ВСУ сведений за 5 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Житель Керчи приговорен к 16,5 годам колонии за передачу военной разведке Украины за 5 тысяч рублей сведений о расположении ПВО, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом", - говорится в сообщении.
Решение вынес Верховный суд Крыма. Жителя Керчи признали виновным в государственной измене
"Используя один из мессенджеров, подсудимый направлял фотографии представителям ГУР Украины, за что получил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина, являясь противником проведения СВО, в одной из соцсетей установил контакт с представителем военной разведки Украины, а затем по заданию украинских кураторов собрал сведения о месте расположения средства противовоздушной обороны в Керчи.
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КерчьПроисшествияУкраинаРеспублика Крым
 
 
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