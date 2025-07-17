https://ria.ru/20250717/vsu-2029674579.html

ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 17.07.2025

ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:54:00+03:00

2025-07-17T12:54:00+03:00

2025-07-17T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. "Противник потерял до 135 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства. По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белая Гора, Иванополье и Новоселовка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250717/voennye-2029672832.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины