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ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 17.07.2025
ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:54:00+03:00
2025-07-17T12:54:00+03:00
2025-07-17T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. "Противник потерял до 135 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства. По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белая Гора, Иванополье и Новоселовка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250717/voennye-2029672832.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ потеряли до 135 военных в зоне действий группировки "Юг"