https://ria.ru/20250717/voronezh-2029586940.html
В Воронеже уничтожили несколько беспилотников
В Воронеже уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 17.07.2025
В Воронеже уничтожили несколько беспилотников
Силы ПВО в Воронеже уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:15:00+03:00
2025-07-17T00:15:00+03:00
2025-07-17T00:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силы ПВО в Воронеже уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении. Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: ПВО уничтожила несколько беспилотников в небе над Воронежем