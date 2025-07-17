https://ria.ru/20250717/voronezh-2029586940.html

В Воронеже уничтожили несколько беспилотников

В Воронеже уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 17.07.2025

В Воронеже уничтожили несколько беспилотников

Силы ПВО в Воронеже уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:15:00+03:00

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2025-07-17T00:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силы ПВО в Воронеже уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении. Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

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Дарья Буймова

безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор)