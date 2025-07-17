https://ria.ru/20250717/volgograd-2029694082.html

В Волгограде женщину с ребенком-инвалидом выгнали из кафе

В Волгограде женщину с ребенком-инвалидом выгнали из кафе - РИА Новости, 17.07.2025

В Волгограде женщину с ребенком-инвалидом выгнали из кафе

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после жалобы женщины с ребенком-инвалидом на то, что их выгнали из кафе в центре Волгограда, сказав, что РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:58:00+03:00

2025-07-17T13:58:00+03:00

2025-07-17T15:36:00+03:00

происшествия

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после жалобы женщины с ребенком-инвалидом на то, что их выгнали из кафе в центре Волгограда, сказав, что "больным нечего делать в общественных местах", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как рассказала РИА Новости туристка Эвелина Азаева, накануне она была в Волгограде и с дочерью-подростком, которая страдает аутизмом, зашла в кафе в центре города. По ее словам, пока она делала заказ, дочь сидела на длинной кожаной скамье, а потом от усталости прилегла, что не понравилось сотруднице кафе. По словам Азаевой, она объясняла, что ее дочь - инвалид и никому не мешает, но сотрудница кафе ответила, что "больным нечего делать в общественных местах", и они должны быть с врачами. "Когда я попросила ее повторить эти слова на видео, она показала средний палец и с гордо поднятой головой ушла", - сообщила РИА Новости Азаева, добавив, что после кафе она зашла в областную администрацию, которая находится рядом, и оставила обращение на имя губернатора Волгоградской области (копия есть в распоряжении РИА Новости). По словам женщины, после инцидента она попросила вызвать менеджера, но извинений не последовало. Азаева сообщила РИА Новости, что намерена обратиться в правоохранительные органы. "Прокуратурой организована проверка", - ответили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры на вопрос об инциденте в кафе. Ответом администрации Волгоградской области и комментарием кафе РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20250506/peterburg-2015230384.html

https://ria.ru/20250528/kuban-2019663329.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, волгоград