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Бельгия направит в Литву военных для укрепления восточного фланга НАТО - РИА Новости, 17.07.2025
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09:26 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/voennyy-2029622936.html
Бельгия направит в Литву военных для укрепления восточного фланга НАТО
Бельгия направит в Литву военных для укрепления восточного фланга НАТО - РИА Новости, 17.07.2025
Бельгия направит в Литву военных для укрепления восточного фланга НАТО
Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО по так называемому усилению "восточного фланга" - приграничных с Россией территорий... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:26:00+03:00
2025-07-17T09:26:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО по так называемому усилению "восточного фланга" - приграничных с Россией территорий альянса, сообщает издание Soir со ссылкой на министра обороны королевства Тео Франкена. "Развертывание является частью миссии "Расширенное передовое присутствие" - плана НАТО по увеличению своего военного присутствия в странах Балтии в ответ на растущую напряжённость в отношениях с Россией. Этот план существует с 2016 года", - сообщает издание. По словам, министра, миссия бельгийских военных в Литве продлится полгода и завершится в конце января следующего года. Франкен также пояснил, что с просьбой направить бельгийских военнослужащих выступила Германия. Направление военных еще требует утверждения бельгийским федеральным кабинетом министров. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250716/vsu-2029360648.html
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в мире, россия, литва, бельгия, тео франкен, нато
В мире, Россия, Литва, Бельгия, Тео Франкен, НАТО
Бельгия направит в Литву военных для укрепления восточного фланга НАТО

Франкен: Бельгия направит в Литву 200 военных для укрепления восточного фланга

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг Бельгии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных в рамках плана НАТО по так называемому усилению "восточного фланга" - приграничных с Россией территорий альянса, сообщает издание Soir со ссылкой на министра обороны королевства Тео Франкена.
"Развертывание является частью миссии "Расширенное передовое присутствие" - плана НАТО по увеличению своего военного присутствия в странах Балтии в ответ на растущую напряжённость в отношениях с Россией. Этот план существует с 2016 года", - сообщает издание.
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По словам, министра, миссия бельгийских военных в Литве продлится полгода и завершится в конце января следующего года. Франкен также пояснил, что с просьбой направить бельгийских военнослужащих выступила Германия. Направление военных еще требует утверждения бельгийским федеральным кабинетом министров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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