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ВС России освободили Каменское в Запорожской области

ВС России освободили Каменское в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2025

ВС России освободили Каменское в Запорожской области

Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Каменское Запорожской области, уничтожили за сутки до 65 военных Украины, сообщило в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:48:00+03:00

2025-07-17T12:48:00+03:00

2025-07-17T13:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Каменское Запорожской области, уничтожили за сутки до 65 военных Украины, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Степовое и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины