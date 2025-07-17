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ВС России освободили Каменское в Запорожской области
ВС России освободили Каменское в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2025
ВС России освободили Каменское в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Каменское Запорожской области, уничтожили за сутки до 65 военных Украины, сообщило в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:48:00+03:00
2025-07-17T12:48:00+03:00
2025-07-17T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Каменское Запорожской области, уничтожили за сутки до 65 военных Украины, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Степовое и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Каменское в Запорожской области
Минобороны заявило об освобождении Каменского в Запорожской области