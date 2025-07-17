https://ria.ru/20250717/unichtozhenie-2029649286.html

"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США

"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 17.07.2025

"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США

Кадры Министерства обороны России подтвердили уничтожение считаных установок С-300, имеющихся на вооружении у ВСУ, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:40:00+03:00

2025-07-17T11:40:00+03:00

2025-07-17T16:19:00+03:00

в мире

одесская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

с-300пс

зрк с-300

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464438_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a86f941170f26ebd1a2232467276a45.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кадры Министерства обороны России подтвердили уничтожение считаных установок С-300, имеющихся на вооружении у ВСУ, пишет Military Watch Magazine."Кадры с беспилотника в районе села Гвардейское Одесской области подтвердили уничтожение считаных оставшихся украинских зенитных ракетных комплексов С-300ПС точным ударом российского баллистического ракетного комплекса “Искандер-М”", — говорится в материале.Обозреватели указали, что Украина не может восполнять утраченные системы ПВО советского производства, поскольку даже у ее западных союзников закончились свои запасы.Авторы публикации также отметили, что комплексы ЗРК Patriot, поставленные украинцам с целью заменить уничтоженные С-300, тоже подверглись ударам российских баллистических ракет.Минобороны предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области накануне.

https://ria.ru/20250717/tramp-2029630140.html

https://ria.ru/20250717/hill-2029623732.html

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетный удар "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области Минобороны показало кадры нанесения ракетного удара "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области. 2025-07-17T11:40 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, с-300пс, зрк с-300