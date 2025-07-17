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"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 17.07.2025
"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
Кадры Министерства обороны России подтвердили уничтожение считаных установок С-300, имеющихся на вооружении у ВСУ, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:40:00+03:00
2025-07-17T11:40:00+03:00
2025-07-17T16:19:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кадры Министерства обороны России подтвердили уничтожение считаных установок С-300, имеющихся на вооружении у ВСУ, пишет Military Watch Magazine."Кадры с беспилотника в районе села Гвардейское Одесской области подтвердили уничтожение считаных оставшихся украинских зенитных ракетных комплексов С-300ПС точным ударом российского баллистического ракетного комплекса “Искандер-М”", — говорится в материале.Обозреватели указали, что Украина не может восполнять утраченные системы ПВО советского производства, поскольку даже у ее западных союзников закончились свои запасы.Авторы публикации также отметили, что комплексы ЗРК Patriot, поставленные украинцам с целью заменить уничтоженные С-300, тоже подверглись ударам российских баллистических ракет.Минобороны предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области накануне.
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Ракетный удар "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области
Минобороны показало кадры нанесения ракетного удара "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области.
2025-07-17T11:40
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в мире, одесская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, с-300пс, зрк с-300
В мире, Одесская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, С-300ПС, ЗРК С-300
"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
MWM: кадры МО России подтвердили уничтожение считаных установок С-300 ВСУ