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"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 17.07.2025
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11:40 17.07.2025 (обновлено: 16:19 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/unichtozhenie-2029649286.html
"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 17.07.2025
"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
Кадры Министерства обороны России подтвердили уничтожение считаных установок С-300, имеющихся на вооружении у ВСУ, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:40:00+03:00
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в мире
одесская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
с-300пс
зрк с-300
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кадры Министерства обороны России подтвердили уничтожение считаных установок С-300, имеющихся на вооружении у ВСУ, пишет Military Watch Magazine.&quot;Кадры с беспилотника в районе села Гвардейское Одесской области подтвердили уничтожение считаных оставшихся украинских зенитных ракетных комплексов С-300ПС точным ударом российского баллистического ракетного комплекса “Искандер-М”&quot;, — говорится в материале.Обозреватели указали, что Украина не может восполнять утраченные системы ПВО советского производства, поскольку даже у ее западных союзников закончились свои запасы.Авторы публикации также отметили, что комплексы ЗРК Patriot, поставленные украинцам с целью заменить уничтоженные С-300, тоже подверглись ударам российских баллистических ракет.Минобороны предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области накануне.
https://ria.ru/20250717/tramp-2029630140.html
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Ракетный удар "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области
Минобороны показало кадры нанесения ракетного удара "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области.
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в мире, одесская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, с-300пс, зрк с-300
В мире, Одесская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, С-300ПС, ЗРК С-300
"Подтвердили уничтожение". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США

MWM: кадры МО России подтвердили уничтожение считаных установок С-300 ВСУ

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кадры Министерства обороны России подтвердили уничтожение считаных установок С-300, имеющихся на вооружении у ВСУ, пишет Military Watch Magazine.
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"Кадры с беспилотника в районе села Гвардейское Одесской области подтвердили уничтожение считаных оставшихся украинских зенитных ракетных комплексов С-300ПС точным ударом российского баллистического ракетного комплекса “Искандер-М”", — говорится в материале.

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Обозреватели указали, что Украина не может восполнять утраченные системы ПВО советского производства, поскольку даже у ее западных союзников закончились свои запасы.
Авторы публикации также отметили, что комплексы ЗРК Patriot, поставленные украинцам с целью заменить уничтоженные С-300, тоже подверглись ударам российских баллистических ракет.
Минобороны предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области накануне.
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В миреОдесская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныС-300ПСЗРК С-300
 
 
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