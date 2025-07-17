https://ria.ru/20250717/ukraina-2029816371.html

Глава МИД Украины пригрозил Будапешту ответными мерами

Глава МИД Украины пригрозил Будапешту ответными мерами - РИА Новости, 17.07.2025

Глава МИД Украины пригрозил Будапешту ответными мерами

Глава МИД Украины Андрей Сибига начал угрожать Будапешту "ответными мерами" после запрета на въезд украинским военачальникам на территорию Венгрии. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:41:00+03:00

2025-07-17T22:41:00+03:00

2025-07-17T22:41:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига начал угрожать Будапешту "ответными мерами" после запрета на въезд украинским военачальникам на территорию Венгрии. В четверг венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт запретил трем украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд на территорию страны, пока ЕС не принял решение о внесении их в санкционные списки. В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. "Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трём украинским военнослужащим необоснованно и абсурдно. Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим подобного неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сибиги в социальной сети Х. Ранее газета Magyar Nemzet со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Ранее Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250331/siyayrto-2008310109.html

https://ria.ru/20250520/vengriya-2018127473.html

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в мире, украина, венгрия, будапешт, андрей сибига, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины