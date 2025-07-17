https://ria.ru/20250717/ukraina-2029688793.html

На Украине задержали чиновника Минобороны, присвоившего 129 тысяч долларов

На Украине задержали чиновника Минобороны, присвоившего 129 тысяч долларов - РИА Новости, 17.07.2025

На Украине задержали чиновника Минобороны, присвоившего 129 тысяч долларов

СБУ сообщила в четверг о задержании чиновника минобороны, присвоившего как минимум 129 тысяч долларов на ремонте бронетранспортеров. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:36:00+03:00

2025-07-17T13:36:00+03:00

2025-07-17T13:36:00+03:00

в мире

украина

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. СБУ сообщила в четверг о задержании чиновника минобороны, присвоившего как минимум 129 тысяч долларов на ремонте бронетранспортеров. "СБУ и нацполиция разоблачили чиновника минобороны, который разворовывал бюджетные средства на ремонте бронетранспортеров ВСУ… Только по одному из задокументированных эпизодов сумма украденных ассигнований составила 5,4 миллиона гривен (129 тысяч долларов). К организации сделки причастен глава группы контроля качества одного из военных представительств минобороны в западном регионе Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Уточняется, что чиновник привлек к схеме руководителя местного предприятия, которое получило заказ на ремонт бронетранспортеров. После выполненных работ, фигурант должен был проверить техническое состояние техники, подписать соответствующие документы, однако этого не сделал. Это стало основанием для начисления бюджетных средств на баланс подрядчиков. А бронетехника в итоге оказалась непригодной к применению. Чиновнику вменяются статьи "Халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения", "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028643196.html

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021295717.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины