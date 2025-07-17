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На Украине задержали чиновника Минобороны, присвоившего 129 тысяч долларов - РИА Новости, 17.07.2025
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13:36 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029688793.html
На Украине задержали чиновника Минобороны, присвоившего 129 тысяч долларов
На Украине задержали чиновника Минобороны, присвоившего 129 тысяч долларов - РИА Новости, 17.07.2025
На Украине задержали чиновника Минобороны, присвоившего 129 тысяч долларов
СБУ сообщила в четверг о задержании чиновника минобороны, присвоившего как минимум 129 тысяч долларов на ремонте бронетранспортеров. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:36:00+03:00
2025-07-17T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. СБУ сообщила в четверг о задержании чиновника минобороны, присвоившего как минимум 129 тысяч долларов на ремонте бронетранспортеров. "СБУ и нацполиция разоблачили чиновника минобороны, который разворовывал бюджетные средства на ремонте бронетранспортеров ВСУ… Только по одному из задокументированных эпизодов сумма украденных ассигнований составила 5,4 миллиона гривен (129 тысяч долларов). К организации сделки причастен глава группы контроля качества одного из военных представительств минобороны в западном регионе Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Уточняется, что чиновник привлек к схеме руководителя местного предприятия, которое получило заказ на ремонт бронетранспортеров. После выполненных работ, фигурант должен был проверить техническое состояние техники, подписать соответствующие документы, однако этого не сделал. Это стало основанием для начисления бюджетных средств на баланс подрядчиков. А бронетехника в итоге оказалась непригодной к применению. Чиновнику вменяются статьи "Халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения", "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028643196.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали чиновника Минобороны, присвоившего 129 тысяч долларов

СБУ задержала чиновника, присвоившего 129 тыс долларов на ремонте БТР

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. СБУ сообщила в четверг о задержании чиновника минобороны, присвоившего как минимум 129 тысяч долларов на ремонте бронетранспортеров.
"СБУ и нацполиция разоблачили чиновника минобороны, который разворовывал бюджетные средства на ремонте бронетранспортеров ВСУ… Только по одному из задокументированных эпизодов сумма украденных ассигнований составила 5,4 миллиона гривен (129 тысяч долларов). К организации сделки причастен глава группы контроля качества одного из военных представительств минобороны в западном регионе Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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Уточняется, что чиновник привлек к схеме руководителя местного предприятия, которое получило заказ на ремонт бронетранспортеров. После выполненных работ, фигурант должен был проверить техническое состояние техники, подписать соответствующие документы, однако этого не сделал. Это стало основанием для начисления бюджетных средств на баланс подрядчиков. А бронетехника в итоге оказалась непригодной к применению.
Чиновнику вменяются статьи "Халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения", "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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