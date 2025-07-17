https://ria.ru/20250717/ukraina-2029604566.html

На Западе выступили с откровенным признанием о мире на условиях России

На Западе выступили с откровенным признанием о мире на условиях России - РИА Новости, 17.07.2025

На Западе выступили с откровенным признанием о мире на условиях России

Для Украины было бы более рационально согласиться на мир с Россией на ее условиях, чем дальше нести потери, заявил американский подполковник в отставке Дэниел... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:55:00+03:00

2025-07-17T04:55:00+03:00

2025-07-17T11:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Для Украины было бы более рационально согласиться на мир с Россией на ее условиях, чем дальше нести потери, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Они (украинцы. — Прим. ред.) продолжают воевать, просто надеясь на какие-то изменения, что ужасно, так как это мешает сделать разумный выбор в пользу урегулирования конфликта путем переговоров на условиях России, хотя и невыгодных сейчас. Тем не менее это остановило бы убийства и потерю еще большей территории", —сказал он.По мнению Дэвиса, если украинцы и дальше продолжать слепо надеяться на чудо, они могут потерять буквально все, что имеют сейчас.С середины мая Россия и Украина провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Киеву передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Западу следует надавить на Киев, чтобы тот согласился на переговоры.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028750747.html

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в мире, россия, украина, киев, дэниел дэвис