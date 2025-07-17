https://ria.ru/20250717/udobreniya-2029700012.html

В РАПУ оценили последствия отказа Европы от российских удобрений

В РАПУ оценили последствия отказа Европы от российских удобрений - РИА Новости, 17.07.2025

В РАПУ оценили последствия отказа Европы от российских удобрений

Планы Европы отказаться в течение трех лет от российских удобрений вызовут рост цен на них, а в итоге приведут к падению урожая, заявил глава Российской... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:22:00+03:00

2025-07-17T14:22:00+03:00

2025-07-17T14:22:00+03:00

экономика

европа

россия

брюссель

андрей гурьев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104887/38/1048873815_0:201:3861:2373_1920x0_80_0_0_18d90c3de0a11ebc745598175c28e0f3.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Планы Европы отказаться в течение трех лет от российских удобрений вызовут рост цен на них, а в итоге приведут к падению урожая, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Сегодня обсуждается в Брюсселе полный фактически запрет поставок российских минеральных удобрений - самых экологически чистых, кстати, минеральных удобрений - на рынок Европы. Мы так понимаем, что политическое решение уже принято и в течение трех лет Европа полностью откажется от наших удобрений", - сказал он. По его словам, в Европе уже самые высокие цены в мире на минеральные удобрения, тогда как доля импорта российских удобрений на европейский рынок составляет почти треть. "Европа импортирует 17 миллионов тонн, из них 5,5 миллиона тонн - это российские минеральные удобрения", - сказал он. В свою очередь Путин выразил мнение, что уход России в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания в Европе. "Безусловно, рост цен на минеральные удобрения приведет в конечном итоге к падению урожая. Европа станет скоро, может быть, не нетто-экспортером зерна, а нетто-импортером опять же, может, того же украинского", - сказал Гурьев.

https://ria.ru/20250706/udobreniya-2027454497.html

европа

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, европа, россия, брюссель, андрей гурьев, владимир путин