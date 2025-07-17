В РАПУ оценили последствия отказа Европы от российских удобрений
Глава РАПУ Гурьев: отказ Европы от российских удобрений вызовет рост цен на них
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро"
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Планы Европы отказаться в течение трех лет от российских удобрений вызовут рост цен на них, а в итоге приведут к падению урожая, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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"Сегодня обсуждается в Брюсселе полный фактически запрет поставок российских минеральных удобрений - самых экологически чистых, кстати, минеральных удобрений - на рынок Европы. Мы так понимаем, что политическое решение уже принято и в течение трех лет Европа полностью откажется от наших удобрений", - сказал он.
По его словам, в Европе уже самые высокие цены в мире на минеральные удобрения, тогда как доля импорта российских удобрений на европейский рынок составляет почти треть. "Европа импортирует 17 миллионов тонн, из них 5,5 миллиона тонн - это российские минеральные удобрения", - сказал он.
"Безусловно, рост цен на минеральные удобрения приведет в конечном итоге к падению урожая. Европа станет скоро, может быть, не нетто-экспортером зерна, а нетто-импортером опять же, может, того же украинского", - сказал Гурьев.
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