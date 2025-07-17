Рейтинг@Mail.ru
В РАПУ оценили последствия отказа Европы от российских удобрений - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/udobreniya-2029700012.html
В РАПУ оценили последствия отказа Европы от российских удобрений
В РАПУ оценили последствия отказа Европы от российских удобрений - РИА Новости, 17.07.2025
В РАПУ оценили последствия отказа Европы от российских удобрений
Планы Европы отказаться в течение трех лет от российских удобрений вызовут рост цен на них, а в итоге приведут к падению урожая, заявил глава Российской... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:22:00+03:00
2025-07-17T14:22:00+03:00
экономика
европа
россия
брюссель
андрей гурьев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104887/38/1048873815_0:201:3861:2373_1920x0_80_0_0_18d90c3de0a11ebc745598175c28e0f3.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Планы Европы отказаться в течение трех лет от российских удобрений вызовут рост цен на них, а в итоге приведут к падению урожая, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Сегодня обсуждается в Брюсселе полный фактически запрет поставок российских минеральных удобрений - самых экологически чистых, кстати, минеральных удобрений - на рынок Европы. Мы так понимаем, что политическое решение уже принято и в течение трех лет Европа полностью откажется от наших удобрений", - сказал он. По его словам, в Европе уже самые высокие цены в мире на минеральные удобрения, тогда как доля импорта российских удобрений на европейский рынок составляет почти треть. "Европа импортирует 17 миллионов тонн, из них 5,5 миллиона тонн - это российские минеральные удобрения", - сказал он. В свою очередь Путин выразил мнение, что уход России в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания в Европе. "Безусловно, рост цен на минеральные удобрения приведет в конечном итоге к падению урожая. Европа станет скоро, может быть, не нетто-экспортером зерна, а нетто-импортером опять же, может, того же украинского", - сказал Гурьев.
https://ria.ru/20250706/udobreniya-2027454497.html
европа
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104887/38/1048873815_215:0:3647:2574_1920x0_80_0_0_a73721220f9c3f6911b18a2add9fe539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, россия, брюссель, андрей гурьев, владимир путин
Экономика, Европа, Россия, Брюссель, Андрей Гурьев, Владимир Путин
В РАПУ оценили последствия отказа Европы от российских удобрений

Глава РАПУ Гурьев: отказ Европы от российских удобрений вызовет рост цен на них

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Планы Европы отказаться в течение трех лет от российских удобрений вызовут рост цен на них, а в итоге приведут к падению урожая, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Сегодня обсуждается в Брюсселе полный фактически запрет поставок российских минеральных удобрений - самых экологически чистых, кстати, минеральных удобрений - на рынок Европы. Мы так понимаем, что политическое решение уже принято и в течение трех лет Европа полностью откажется от наших удобрений", - сказал он.
По его словам, в Европе уже самые высокие цены в мире на минеральные удобрения, тогда как доля импорта российских удобрений на европейский рынок составляет почти треть. "Европа импортирует 17 миллионов тонн, из них 5,5 миллиона тонн - это российские минеральные удобрения", - сказал он.
В свою очередь Путин выразил мнение, что уход России в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания в Европе.
"Безусловно, рост цен на минеральные удобрения приведет в конечном итоге к падению урожая. Европа станет скоро, может быть, не нетто-экспортером зерна, а нетто-импортером опять же, может, того же украинского", - сказал Гурьев.
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию
6 июля, 08:45
 
ЭкономикаЕвропаРоссияБрюссельАндрей ГурьевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала