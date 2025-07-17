https://ria.ru/20250717/udmurtiya-2029762875.html

Предприятия Удмуртии могут помочь работникам купить жилье в ипотеку

Предприятия Удмуртии могут помочь работникам купить жилье в ипотеку - РИА Новости, 17.07.2025

Предприятия Удмуртии могут помочь работникам купить жилье в ипотеку

Минэкономики Удмуртии по поручению главы региона Александра Бречалова разработало проект, по которому местные предприятия могут возместить затраты на... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:00:00+03:00

2025-07-17T18:00:00+03:00

2025-07-17T18:00:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98deba8392752c25881ed1ce72eb437b.jpg

УФА, 17 июл - РИА Новости. Минэкономики Удмуртии по поручению главы региона Александра Бречалова разработало проект, по которому местные предприятия могут возместить затраты на компенсацию работникам части процентной ставки по ипотеке, сообщает пресс-служба руководителя республики. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы и правительства региона. Согласно документу, организации смогут возместить затраты на компенсацию своим сотрудникам части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам. При этом существует ряд требований. Одно из важнейших – специалист должен переехать в Удмуртию из другого субъекта страны или из-за рубежа, сообщает пресс-служба. Отмечается, что в документе прописаны сферы деятельности предприятий, которые могут рассчитывать на субсидирование. Среди них архитектура, геодезия, связь, лесное и сельское хозяйство, транспорт, легкая, текстильная, пищевая и другие виды промышленности, металлургия, судостроение и авиастроение и многое другое. "Проект разработан в региональном министерстве экономики. Получить компенсацию смогут юридические лица, за исключением некоммерческих организаций. При этом сотрудники предприятий должны приобрести жилье в новостройке, а не на вторичном рынке. Затраты производствам возместят только на одну приобретенную специалистом квартиру площадью не более 33 кв. м. Причем размер возмещаемой регионом суммы не превысит 1/3 части затрат работника по оплате процентов по кредитному договору. 2/3 процентной ставки платить будет само предприятие. Важно, что ипотечный договор должен быть оформлен уже после того, как работник устроится на одно из предприятий Удмуртии и не ранее 1 января 2025 года", - приводятся пояснения министра экономики региона Анны Слугиной. Она также добавила, что получать меру поддержки предприятие может в течение трех лет. Документ оговаривает и требования к квалификации работников. Это должен быть высококвалифицированный специалист, имеющий опыт работы, навыки или достижения в своей профессиональной сфере. "Мера поддержки разработана по поручению главы региона Александра Бречалова в рамках программы "Работай в Удмуртии". Она направлена на привлечение необходимых предприятиям Удмуртии специалистов. Это позволит частично решить кадровый вопрос и даст возможность предприятиям региона развивать производство, что соответствует целям национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Нацпроект реализуется по решению президента России Владимира Путина",- следует из релиза. Чтобы получить меру поддержки, работодателю необходимо заключить соглашение с республиканским центром занятости населения о сотрудничестве в рамках проекта "Работай в Удмуртии". Там также могут помочь и с подбором сотрудников. После этого сотрудник, переехавший в Удмуртию из другого региона, должен заключить с работодателем соглашение о компенсации части процентной ставки. "Кроме того, этой весной правительство Удмуртии опубликовало распоряжение о выплатах подъемных новым высококвалифицированным сотрудникам предприятий региона. Условия получения данной меры поддержки идентичны предыдущей. На обустройство в регионе переехавший сюда специалист может получить 400 тыс. рублей. Чтобы стать участником программы, также необходимо пройти регистрацию и отбор на сайте регионального министерства экономики",- говорится в сообщении. При этом воспользоваться сразу двумя мерами поддержки работник не может, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250716/udmurtiya-2029406763.html

https://ria.ru/20250708/udmurtiya-2027857235.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)