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МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ
МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ - РИА Новости, 17.07.2025
МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ
Россия считает учения Японии и США вблизи границ РФ недопустимыми, есть все признаки подготовки к вооруженному конфликту, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:59:00+03:00
2025-07-17T17:59:00+03:00
2025-07-17T18:15:00+03:00
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия считает учения Японии и США вблизи границ РФ недопустимыми, есть все признаки подготовки к вооруженному конфликту, заявили в МИД РФ."Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", - говорится на сайте ведомства.В министерстве отметили, что, при этом со стороны командования сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности.
https://ria.ru/20250715/vostok-2029264186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Япония, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ
МИД: Россия считает учения Японии и США вблизи своих границ недопустимыми