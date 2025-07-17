Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 17.07.2025 (обновлено: 18:15 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ucheniya-2029762653.html
МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ
МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ - РИА Новости, 17.07.2025
МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ
Россия считает учения Японии и США вблизи границ РФ недопустимыми, есть все признаки подготовки к вооруженному конфликту, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:59:00+03:00
2025-07-17T18:15:00+03:00
в мире
россия
япония
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия считает учения Японии и США вблизи границ РФ недопустимыми, есть все признаки подготовки к вооруженному конфликту, заявили в МИД РФ."Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", - говорится на сайте ведомства.В министерстве отметили, что, при этом со стороны командования сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности.
https://ria.ru/20250715/vostok-2029264186.html
россия
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Япония, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ

МИД: Россия считает учения Японии и США вблизи своих границ недопустимыми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия считает учения Японии и США вблизи границ РФ недопустимыми, есть все признаки подготовки к вооруженному конфликту, заявили в МИД РФ.
«
"Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", - говорится на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что, при этом со стороны командования сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
НАТО при расширении на восток споткнулась об Украину, заявил Лавров
15 июля, 15:42
 
В миреРоссияЯпонияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала