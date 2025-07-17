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МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ

МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ - РИА Новости, 17.07.2025

МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ

Россия считает учения Японии и США вблизи границ РФ недопустимыми, есть все признаки подготовки к вооруженному конфликту, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:59:00+03:00

2025-07-17T17:59:00+03:00

2025-07-17T18:15:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия считает учения Японии и США вблизи границ РФ недопустимыми, есть все признаки подготовки к вооруженному конфликту, заявили в МИД РФ."Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", - говорится на сайте ведомства.В министерстве отметили, что, при этом со стороны командования сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности.

https://ria.ru/20250715/vostok-2029264186.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, япония, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)