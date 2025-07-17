https://ria.ru/20250717/turtsiya-2029666759.html

Турция заявила о готовности оказать поддержку Сирии

Турция заявила о готовности оказать поддержку Сирии - РИА Новости, 17.07.2025

Турция заявила о готовности оказать поддержку Сирии

Турция готова оказать поддержку в укреплении обороноспособности Сирии в случае такой просьбы, сообщила газета Sabah со ссылкой на министерство обороны страны. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:34:00+03:00

2025-07-17T12:34:00+03:00

2025-07-17T16:54:00+03:00

в мире

сирия

израиль

дамаск (город)

исраэль кац

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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Турция готова оказать поддержку в укреплении обороноспособности Сирии в случае такой просьбы, сообщила газета Sabah со ссылкой на министерство обороны страны. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34. "На еженедельной пресс-конференции министерства национальной обороны обсуждались израильские атаки на столицу Сирии Дамаск. Заявив, что эти атаки были явной провокацией, направленной против мира и безопасности в регионе, министерство национальной обороны заявило: "Если нас попросят, мы окажем посильную поддержку в укреплении обороноспособности Сирии и поддержке ее борьбы с терроризмом",- приводит издание турецкого военного ведомства. В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250716/damask-2029531617.html

https://ria.ru/20250717/udar-2029634619.html

сирия

израиль

дамаск (город)

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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), исраэль кац