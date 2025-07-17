https://ria.ru/20250717/tsel-2029606442.html
"Политический театр": на Западе раскрыли тайную цель ультиматума Трампа
"Политический театр": на Западе раскрыли тайную цель ультиматума Трампа - РИА Новости, 17.07.2025
"Политический театр": на Западе раскрыли тайную цель ультиматума Трампа
Президент США Дональд Трамп находится в окружении критиков, поэтому своим пустым, по сути, ультиматумом он попытался удовлетворить всех сразу, заявил... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:28:00+03:00
2025-07-17T05:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится в окружении критиков, поэтому своим пустым, по сути, ультиматумом он попытался удовлетворить всех сразу, заявил американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube."Это политический театр, и он отыгрывает свою роль на полную. Он каждый день выступает перед репортерами, он в международных новостях. Сейчас один человек в мире делает все новости, и имя ему — Дональд Трамп", — сказал он.Политолог подчеркнул, что сейчас американский лидер со всех сторон встречает сопротивление и критику, поэтому ему нужно было сделать что-то такое, что одновременно удовлетворит всех. Результатом, продолжил он, стал ультиматум, который Трампа ни к чему не обязывает."Он прекрасно знал, что делал и что говорил, когда озвучивал ультиматум. Он взял отсрочку на 50 дней, чтобы не принимать ничью сторону на это время", — заключил Доктороу.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250717/ssha-2029593560.html
https://ria.ru/20250717/svo-2029603332.html
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В мире, США, Киев, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
"Политический театр": на Западе раскрыли тайную цель ультиматума Трампа
Политолог Доктороу: ультиматум Трампа ни к чему его не обязывает