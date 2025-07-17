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В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 17.07.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:32:00+03:00
2025-07-17T07:32:00+03:00
2025-07-17T07:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Артамонов: в Липецкой области отменили воздушную опасность