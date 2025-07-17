https://ria.ru/20250717/tishina-2029767480.html

В Кубани разработали дополнительные меры защиты тишины и покоя граждан

В Кубани разработали дополнительные меры защиты тишины и покоя граждан - РИА Новости, 17.07.2025

В Кубани разработали дополнительные меры защиты тишины и покоя граждан

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли поправки в краевой закон об административных правонарушениях, новые меры... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:19:00+03:00

2025-07-17T18:19:00+03:00

2025-07-17T18:19:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли поправки в краевой закон об административных правонарушениях, новые меры усиливают права граждан на тишину и покой и добавляют дополнительные "тихие часы". О внесении изменений в статью 3.3 закона Краснодарского края "Об административных правонарушениях" доложил председатель профильного комитета Андрей Горбань. Согласно подготовленному законопроекту, тишину теперь необходимо соблюдать ежедневно с 23 до 8 часов и с 13 до 15 часов, а также с 8 до 10 часов в выходные и в нерабочие праздничные дни. За несоблюдение этого требования будет установлена административная ответственность. На сессии было также озвучено, что законопроектом планируется дополнить перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан и влекущих за собой наложение административного штрафа, проведением ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, работ по благоустройству территории и других с применением механических средств и технических устройств. Председатель краевого законодательного собрания Юрий Бурлачко назвал подготовленный на сегодняшнюю сессию законопроект продолжением той системной и последовательной работы по созданию максимально комфортных условий жизни для кубанцев, которую ведут депутаты ЗСК совместно с коллегами из органов исполнительной власти. "Но бывает и так, что нормальному отдыху людей мешает и чрезмерный шум днем, а также в ранние утренние часы. По данному поводу от жителей края поступало немало обращений и к губернатору Кубани, и в законодательное собрание. Руководствуясь этим и тем, что такие решения приняты в некоторых других регионах, мы предлагаем ввести новые ограничения по соблюдению покоя. Время тишины увеличится и с утра, и днем, а также дополнительно в выходные и в нерабочие праздничные дни", - отметил Бурлачко. Председатель ЗСК добавил, что в 2024 году широкий резонанс вызвал принятый в крае так называемый закон "о наливайках", преследовавший сразу несколько общественно значимых целей, среди которых противодействие чрезмерному употреблению спиртного. Он подчеркнул, что его распитие часто способствует возникновению криминогенных ситуаций, что, в свою очередь, напрямую отражается на спокойствии граждан, в том числе в ночное время в жилых микрорайонах. Также руководитель парламента акцентировал внимание на том, что данный законопроект рассмотрен в первом чтении, поэтому у депутатов есть возможность высказаться по его содержанию. Все поступившие замечания и предложения будут учтены, заверил председатель ЗСК,

https://ria.ru/20250717/kuban-2029723246.html

https://ria.ru/20250717/kurort-2029689514.html

краснодарский край

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краснодарский край