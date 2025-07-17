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В Татарстане ограничили продажу бензина несовершеннолетним - РИА Новости, 17.07.2025
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14:25 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/tatarstan-2029700962.html
В Татарстане ограничили продажу бензина несовершеннолетним
В Татарстане ограничили продажу бензина несовершеннолетним - РИА Новости, 17.07.2025
В Татарстане ограничили продажу бензина несовершеннолетним
Депутаты госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли изменения в действующее законодательство, ограничивающие продажу бензина несовершеннолетним,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:25:00+03:00
2025-07-17T14:25:00+03:00
светлана захарова
республика татарстан (татарстан)
бензин
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КАЗАНЬ, 17 июл – РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли изменения в действующее законодательство, ограничивающие продажу бензина несовершеннолетним, сообщила пресс-служба регионального парламента. "Ограничения продажи несовершеннолетним автомобильного бензина устанавливаются в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращения гибели на дорогах детей, выезжающих на дороги общего пользования на технических средствах передвижения - мопедах, квадроциклах, питбайках и другом мототранспорте", - говорится в сообщении. Исключение составит розничная продажа автомобильного бензина при заправке транспортного средства лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, которые имеют право на управление им. Как пояснила председатель парламентского комитета по социальной политике Светлана Захарова, одновременно предлагается установить административную ответственность за несоблюдение данного ограничения. Для граждан штраф предусмотрен в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей. "Необходимость такого ограничения связана с ростом количества детей, выезжающих на дороги общего пользования на мототранспорте, который не предназначен для использования на автомобильных дорогах. Дети не обладают знаниями безопасного движения либо умышленно их нарушают", - подчеркнула Захарова, добавив, что в парламент поступали обращения от автозаправочных станций, которые ограничили продажу топлива для такой категории людей, однако законодательно это не было урегулировано. По информации управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану, количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и несовершеннолетних в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось на 40%, количество погибших возросло в три раза (2023 году погиб один ребенок в возрасте до 16 лет, в 2024 году – три ребенка). По состоянию на 25 июня 2025 года, в Татарстане произошло 15 ДТП с участием детей до 16 лет.
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светлана захарова, республика татарстан (татарстан), бензин
Светлана Захарова, Республика Татарстан (Татарстан), Бензин
В Татарстане ограничили продажу бензина несовершеннолетним

Госсовет Татарстана ограничил продажу бензина несовершеннолетним

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 июл – РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли изменения в действующее законодательство, ограничивающие продажу бензина несовершеннолетним, сообщила пресс-служба регионального парламента.
"Ограничения продажи несовершеннолетним автомобильного бензина устанавливаются в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращения гибели на дорогах детей, выезжающих на дороги общего пользования на технических средствах передвижения - мопедах, квадроциклах, питбайках и другом мототранспорте", - говорится в сообщении.
Исключение составит розничная продажа автомобильного бензина при заправке транспортного средства лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, которые имеют право на управление им.
Как пояснила председатель парламентского комитета по социальной политике Светлана Захарова, одновременно предлагается установить административную ответственность за несоблюдение данного ограничения. Для граждан штраф предусмотрен в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.
"Необходимость такого ограничения связана с ростом количества детей, выезжающих на дороги общего пользования на мототранспорте, который не предназначен для использования на автомобильных дорогах. Дети не обладают знаниями безопасного движения либо умышленно их нарушают", - подчеркнула Захарова, добавив, что в парламент поступали обращения от автозаправочных станций, которые ограничили продажу топлива для такой категории людей, однако законодательно это не было урегулировано.
По информации управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану, количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и несовершеннолетних в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось на 40%, количество погибших возросло в три раза (2023 году погиб один ребенок в возрасте до 16 лет, в 2024 году – три ребенка). По состоянию на 25 июня 2025 года, в Татарстане произошло 15 ДТП с участием детей до 16 лет.
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