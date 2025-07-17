https://ria.ru/20250717/svo-2029743062.html

Ветераны СВО получили дипломы после обучения в Одинцовском филиале МГИМО

Ветераны СВО получили дипломы после обучения в Одинцовском филиале МГИМО - РИА Новости, 17.07.2025

Ветераны СВО получили дипломы после обучения в Одинцовском филиале МГИМО

В Доме приемов МИД в четверг ветеранам СВО вручили дипломы после обучения на втором потоке по программе профессиональной переподготовки "Управление городской... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:00:00+03:00

2025-07-17T17:00:00+03:00

2025-07-17T17:00:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

сергей лавров

андрей воробьев

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029737689_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_43b2111026aed205b52e1ac68ee8eef4.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Доме приемов МИД в четверг ветеранам СВО вручили дипломы после обучения на втором потоке по программе профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" в Одинцовском филиале МГИМО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В церемонии приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Данный проект реализуется при поддержке фонда "Защитники Отечества" в соответствии с задачами национального проекта "Кадры". Так, на протяжении двух месяцев 19 ветеранов СВО проходили интенсивный образовательный курс, разработанный базовой кафедрой министерства ЖКХ Московской области. Их обучали современным методам управления региональным и муниципальным хозяйством, работе с жителями, другим необходимым навыкам. "Мы знаем, с каким серьезным настроем, мотивацией ребята шли в эту программу. Потому что есть цель, есть чувство долга и ответственности за свою жизнь, за родных и близких, за свой регион и страну. Как сказал президент, люди, которые рискуют собой, защищают нашу Родину, – это сложившиеся личности, которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах. Наша задача – обучить управленческим и отраслевым компетенциям, которых недоставало для старта новой карьеры на гражданке, а также поддержать и направить на начальном этапе", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что с выпускниками уже начались обсуждения вариантов трудоустройства – кому-то по душе госслужба, кому-то отраслевые предприятия, а кто-то хочет работать в своем муниципалитете, быть ближе к людям. Кроме того, Воробьев поблагодарил Лаврова, Цивилеву и Торкунову. Так как данная программа была создана и реализована общими усилиями. Он также отметил, что Одинцовский филиал МГИМО, и базовая кафедра министерства ЖКХ региона вносят в эту работу свою лепту. Среди нынешних выпускников – семь жителей региона, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей. В их числе – Герой России Рашид Галиуллин из Подольска; Сергей Зеньков из округа Лосино-Петровский, которому в мае губернатор вручал медаль "За отвагу"; Юрий Калинаускас из Балашихи – у него две таких медали, он является финалистом региональной образовательной программы "Герои Подмосковья". А также – боец отряда БАРС Иван Корохов из Фрязина, штурмовик Кирилл Чернышев из Вереи (Орден Мужества), Денис Чураков из Люберец (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени), Павел Маркин из Мытищ (медали "За доблесть" и "За боевое отличие"). Общий объем образовательного курса составил 577 академических часов. Интенсив включал семь модулей. Слушатели изучали современные технологии и методы управления, в том числе антикризисные. Особое внимание было уделено практикам взаимодействия с жителями, цифровым аспектам инженерных систем и коммуникаций, территориальному планированию, управлению региональным и городским хозяйством, а также государственным и муниципальным жилищным фондом. Кроме очных занятий в Одинцовском филиале МГИМО раз в неделю для слушателей были организованы выездные практические семинары на инфраструктурные объекты. Среди них – "Мособлгаз", "Мытищинская Теплосеть", "Водоканал" Подольска, парк имени Лазутиной в Одинцове. По итогам каждого модуля проходило тестирование, а в завершении всего курса состоялся экзамен в форме защиты проекта. "Наш Одинцовский филиал, созданный при поддержке министра иностранных дел и губернатора Московской области, нацелен на то, чтобы готовить не только специалистов-международников, но и тех, кто будет заниматься развитием территории. Считаю, что сегодня это – одна из важнейших задач, стоящих перед Отечеством, перед нашим обществом. Программа обучения была составлена с учетом опыта, который у нас был – первая группа выпускников уже работает в разных регионах страны, и мы с ней поддерживаем связь", - сказал Торкунов, его слова привели в пресс-службе. Он добавил, что во втором потоке были учтены отзывы выпускников из первой группы, а также их замечания. Был использован и опыт партнеров - около 40 субъектов РФ, но, прежде всего, Подмосковья и Москвы.

https://ria.ru/20250717/novorozhdennye-2029718846.html

https://ria.ru/20250716/invalidnost-2029549226.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, сергей лавров, андрей воробьев, сво