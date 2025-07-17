"Стали терять земли": в США раскрыли, что изменится в зоне СВО из-за Трампа
Подполковник Дэвис: новый пакет помощи ничем не поможет Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО
ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Очередной пакет американской помощи не сулит ничего хорошего Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Согласно некоторым данным, Европа в этом году может закупить у нас оружие для Украины на десять миллиардов долларов. В 2024-м Джо Байден выделил Киеву помощи на 61 миллиард. Они не только не добились успеха, но начали еще быстрее терять земли. Сомневаюсь, что шестая доля этих поставок поможет чего-либо добиться", — сказал он.
Подполковник подчеркнул, что на фронте ключевым фактором победы всегда были и остаются люди. По его словам, большие потери и полный провал мобилизации на Украине ставят крест на любых планах победы Киева.
"Все сводится к людям. Не к машинам, не к деньгам, не к снаряжению. Украина уже не может полностью восполнять потери на фронте. Они с помощью силовой мобилизации получают 20-25 тысяч человек в месяц. А в России каждый месяц одних только добровольцев намного больше. Вот и вся простая математика. Чем дольше этот конфликт, тем больше Украина потеряет территорий",— заключил Дэвис.
В понедельник президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.