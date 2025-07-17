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"Стали терять земли": в США раскрыли, что изменится в зоне СВО из-за Трампа - РИА Новости, 17.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:26 17.07.2025 (обновлено: 16:01 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/svo-2029603332.html
"Стали терять земли": в США раскрыли, что изменится в зоне СВО из-за Трампа
"Стали терять земли": в США раскрыли, что изменится в зоне СВО из-за Трампа - РИА Новости, 17.07.2025
"Стали терять земли": в США раскрыли, что изменится в зоне СВО из-за Трампа
Очередной пакет американской помощи не сулит ничего хорошего Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:26:00+03:00
2025-07-17T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
европа
дэниел дэвис
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Очередной пакет американской помощи не сулит ничего хорошего Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Согласно некоторым данным, Европа в этом году может закупить у нас оружие для Украины на десять миллиардов долларов. В 2024-м Джо Байден выделил Киеву помощи на 61 миллиард. Они не только не добились успеха, но начали еще быстрее терять земли. Сомневаюсь, что шестая доля этих поставок поможет чего-либо добиться", — сказал он.Подполковник подчеркнул, что на фронте ключевым фактором победы всегда были и остаются люди. По его словам, большие потери и полный провал мобилизации на Украине ставят крест на любых планах победы Киева."Все сводится к людям. Не к машинам, не к деньгам, не к снаряжению. Украина уже не может полностью восполнять потери на фронте. Они с помощью силовой мобилизации получают 20-25 тысяч человек в месяц. А в России каждый месяц одних только добровольцев намного больше. Вот и вся простая математика. Чем дольше этот конфликт, тем больше Украина потеряет территорий",— заключил Дэвис.В понедельник президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250716/gosdep-2029581783.html
https://ria.ru/20250717/ssha-2029590420.html
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в мире, украина, киев, европа, дэниел дэвис, дональд трамп, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп, Евросоюз
"Стали терять земли": в США раскрыли, что изменится в зоне СВО из-за Трампа

Подполковник Дэвис: новый пакет помощи ничем не поможет Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Очередной пакет американской помощи не сулит ничего хорошего Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Согласно некоторым данным, Европа в этом году может закупить у нас оружие для Украины на десять миллиардов долларов. В 2024-м Джо Байден выделил Киеву помощи на 61 миллиард. Они не только не добились успеха, но начали еще быстрее терять земли. Сомневаюсь, что шестая доля этих поставок поможет чего-либо добиться", — сказал он.
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Подполковник подчеркнул, что на фронте ключевым фактором победы всегда были и остаются люди. По его словам, большие потери и полный провал мобилизации на Украине ставят крест на любых планах победы Киева.
"Все сводится к людям. Не к машинам, не к деньгам, не к снаряжению. Украина уже не может полностью восполнять потери на фронте. Они с помощью силовой мобилизации получают 20-25 тысяч человек в месяц. А в России каждый месяц одних только добровольцев намного больше. Вот и вся простая математика. Чем дольше этот конфликт, тем больше Украина потеряет территорий",— заключил Дэвис.
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В понедельник президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЕвропаДэниел ДэвисДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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