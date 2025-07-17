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Наблюдательные пункты за уровнем рек установят на Ставрополье - РИА Новости, 17.07.2025
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
14:20 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/stavropole-2029699533.html
Наблюдательные пункты за уровнем рек установят на Ставрополье
Наблюдательные пункты за уровнем рек установят на Ставрополье - РИА Новости, 17.07.2025
Наблюдательные пункты за уровнем рек установят на Ставрополье
В рамках поручения губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова региональное Минприроды начало подготовительные работы по установке еще трех... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:20:00+03:00
2025-07-17T14:20:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В рамках поручения губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова региональное Минприроды начало подготовительные работы по установке еще трех автоматических наблюдательных пунктов на реках края, сообщает пресс-служба правительства региона. Определены реки, координаты мест, где они будут наиболее эффективны. Автоматические наблюдательные пункты установят в сентябре на реках Подкумок в Ессентуках, Куме в станице Бекешевской Предгорного округа, мостовом сооружении через реку Горькую на автодороге "Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды". Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов отметил, что противопаводковым мерам в регионе уделяется большое внимание. Даже частые засухи и маловодность не могут застраховать от подтоплений. По инициативе губернатора разработан комплекс мер, предусматривающий противопаводковые мероприятия. Частью этой работы является установка автоматических наблюдательных пунктов за уровнем рек. Влияние на паводковую обстановку Ставрополья оказывают в основном Кубань, Кума, Подкумок и Калаус. "Для контроля уровня воды и предупреждения паводков на реках края созданы 25 гидропостов Росгидромета и 13 автоматических наблюдательных пунктов Минприроды. Три мы установили в прошлом году — на реке Большой Зеленчук в хуторе Воротниковском Кочубеевского округа, на Золке в станице Зольской Кировского округа и на реке Подкумок в Пятигорске. Ранее были установлены десять пунктов на реках Кума, Подкумок, Кубань, Калаус и Егорлык", — указал Безменов, его слова приводит пресс-служба. Основное назначение автоматических наблюдательных пунктов – контроль уровня воды в реках. Информация каждые десять минут поступает в МЧС, центр сбора и обработки данных, диспетчерскую службу Минприроды края, главам местных администраций. Об угрозе подтопления они оповещают за 6-9 часов. В пресс-службе напомнили, что обеспечение противопаводковой безопасности региона — одно из ключевых направлений государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды".
https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029333309.html
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владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край
Наблюдательные пункты за уровнем рек установят на Ставрополье

Автоматические наблюдательные пункты за уровнем рек установят на Ставрополье

© Фото : правительство Ставропольского краяГлава Ставропольского края Владимир Владимиров
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : правительство Ставропольского края
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В рамках поручения губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова региональное Минприроды начало подготовительные работы по установке еще трех автоматических наблюдательных пунктов на реках края, сообщает пресс-служба правительства региона.
Определены реки, координаты мест, где они будут наиболее эффективны. Автоматические наблюдательные пункты установят в сентябре на реках Подкумок в Ессентуках, Куме в станице Бекешевской Предгорного округа, мостовом сооружении через реку Горькую на автодороге "Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды".
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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов отметил, что противопаводковым мерам в регионе уделяется большое внимание. Даже частые засухи и маловодность не могут застраховать от подтоплений. По инициативе губернатора разработан комплекс мер, предусматривающий противопаводковые мероприятия. Частью этой работы является установка автоматических наблюдательных пунктов за уровнем рек. Влияние на паводковую обстановку Ставрополья оказывают в основном Кубань, Кума, Подкумок и Калаус.
"Для контроля уровня воды и предупреждения паводков на реках края созданы 25 гидропостов Росгидромета и 13 автоматических наблюдательных пунктов Минприроды. Три мы установили в прошлом году — на реке Большой Зеленчук в хуторе Воротниковском Кочубеевского округа, на Золке в станице Зольской Кировского округа и на реке Подкумок в Пятигорске. Ранее были установлены десять пунктов на реках Кума, Подкумок, Кубань, Калаус и Егорлык", — указал Безменов, его слова приводит пресс-служба.
Основное назначение автоматических наблюдательных пунктов – контроль уровня воды в реках. Информация каждые десять минут поступает в МЧС, центр сбора и обработки данных, диспетчерскую службу Минприроды края, главам местных администраций. Об угрозе подтопления они оповещают за 6-9 часов.
В пресс-службе напомнили, что обеспечение противопаводковой безопасности региона — одно из ключевых направлений государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды".
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