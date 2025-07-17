https://ria.ru/20250717/stavropole-2029699533.html

Наблюдательные пункты за уровнем рек установят на Ставрополье

Наблюдательные пункты за уровнем рек установят на Ставрополье - РИА Новости, 17.07.2025

Наблюдательные пункты за уровнем рек установят на Ставрополье

В рамках поручения губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова региональное Минприроды начало подготовительные работы по установке еще трех... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:20:00+03:00

2025-07-17T14:20:00+03:00

2025-07-17T14:20:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988641774_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_85d5f76b18ff94d27b760dd5f312d012.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В рамках поручения губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова региональное Минприроды начало подготовительные работы по установке еще трех автоматических наблюдательных пунктов на реках края, сообщает пресс-служба правительства региона. Определены реки, координаты мест, где они будут наиболее эффективны. Автоматические наблюдательные пункты установят в сентябре на реках Подкумок в Ессентуках, Куме в станице Бекешевской Предгорного округа, мостовом сооружении через реку Горькую на автодороге "Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды". Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов отметил, что противопаводковым мерам в регионе уделяется большое внимание. Даже частые засухи и маловодность не могут застраховать от подтоплений. По инициативе губернатора разработан комплекс мер, предусматривающий противопаводковые мероприятия. Частью этой работы является установка автоматических наблюдательных пунктов за уровнем рек. Влияние на паводковую обстановку Ставрополья оказывают в основном Кубань, Кума, Подкумок и Калаус. "Для контроля уровня воды и предупреждения паводков на реках края созданы 25 гидропостов Росгидромета и 13 автоматических наблюдательных пунктов Минприроды. Три мы установили в прошлом году — на реке Большой Зеленчук в хуторе Воротниковском Кочубеевского округа, на Золке в станице Зольской Кировского округа и на реке Подкумок в Пятигорске. Ранее были установлены десять пунктов на реках Кума, Подкумок, Кубань, Калаус и Егорлык", — указал Безменов, его слова приводит пресс-служба. Основное назначение автоматических наблюдательных пунктов – контроль уровня воды в реках. Информация каждые десять минут поступает в МЧС, центр сбора и обработки данных, диспетчерскую службу Минприроды края, главам местных администраций. Об угрозе подтопления они оповещают за 6-9 часов. В пресс-службе напомнили, что обеспечение противопаводковой безопасности региона — одно из ключевых направлений государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды".

https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029333309.html

https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029330130.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир владимиров, ставропольский край