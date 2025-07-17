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WSJ: Госдеп введет ограничения на публичные оценки выборов в других странах - РИА Новости, 17.07.2025
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23:36 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ssha-2029821939.html
WSJ: Госдеп введет ограничения на публичные оценки выборов в других странах
WSJ: Госдеп введет ограничения на публичные оценки выборов в других странах - РИА Новости, 17.07.2025
WSJ: Госдеп введет ограничения на публичные оценки выборов в других странах
Госдеп США вводит ограничения на публичные оценки выборов в других странах, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю директиву организации. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:36:00+03:00
2025-07-17T23:36:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Госдеп США вводит ограничения на публичные оценки выборов в других странах, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю директиву организации. По данным газеты, документ, подписанный в четверг госсекретарем Марко Рубио, требует от ведомства воздерживаться от публичных комментариев по поводу выборов в других странах, если только в этом нет четкого внешнеполитического интереса США. В ведомстве рекомендовали при публикации комментариев, касающихся выборов в других странах, избегать оценок о честности или прозрачности избирательного процесса, его легитимности, а также демократических ценностях той или иной страны, говорится в документе. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против активного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран, утверждая, что США необходимо сосредоточится на внутренней политике.
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в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Государственный департамент США
WSJ: Госдеп введет ограничения на публичные оценки выборов в других странах

WSJ: в США введут ограничения на публичные оценки выборов в других странах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Госдеп США вводит ограничения на публичные оценки выборов в других странах, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю директиву организации.
По данным газеты, документ, подписанный в четверг госсекретарем Марко Рубио, требует от ведомства воздерживаться от публичных комментариев по поводу выборов в других странах, если только в этом нет четкого внешнеполитического интереса США.
В ведомстве рекомендовали при публикации комментариев, касающихся выборов в других странах, избегать оценок о честности или прозрачности избирательного процесса, его легитимности, а также демократических ценностях той или иной страны, говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против активного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран, утверждая, что США необходимо сосредоточится на внутренней политике.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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В миреСШАМарко РубиоДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
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