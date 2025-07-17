Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме не поверили в намерение Трампа ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ssha-2029812814.html
В Белом доме не поверили в намерение Трампа ввести санкции против Израиля
В Белом доме не поверили в намерение Трампа ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 17.07.2025
В Белом доме не поверили в намерение Трампа ввести санкции против Израиля
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что не верит в намерение президента США Дональда Трампа ввести санкции против судебной системы... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:07:00+03:00
2025-07-17T22:07:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
биньямин нетаньяху
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029090301_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_7b5be8f9548144ebd8d420bb5bb60954.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что не верит в намерение президента США Дональда Трампа ввести санкции против судебной системы Израиля в связи с делами против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "У меня нет никаких новостей или заявлений для вас на этот счет, но я в это не верю", - ответила она на вопрос журналистов о том, планирует ли Трамп ввести санкции в отношении израильской судебной системы в связи с делами против Нетаньяху. В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с установленным судьями регламентом премьер должен давать показания три раза в неделю по шесть часов в день, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам. Трамп 29 июня 2025 года призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху, заявив, что глава кабмина Израиля стал жертвой "охоты на ведьм". Американский лидер также ранее высказывался в пользу того, чтобы израильскому премьеру была предоставлена амнистия "как великому герою государства, который сделал так много ради него". В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на положительное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla! Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" относится к подозрениям в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента, бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - лишение его поста главы правительства.
https://ria.ru/20250207/tramp-1997858361.html
https://ria.ru/20250716/ssha-2029574176.html
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029090301_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6f2c24a94c6ae8145ced9e6bc80cf4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, тель-авив, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
В Белом доме не поверили в намерение Трампа ввести санкции против Израиля

Левитт не верит в планы Трампа ввести санкции против судебной системы Израиля

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что не верит в намерение президента США Дональда Трампа ввести санкции против судебной системы Израиля в связи с делами против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"У меня нет никаких новостей или заявлений для вас на этот счет, но я в это не верю", - ответила она на вопрос журналистов о том, планирует ли Трамп ввести санкции в отношении израильской судебной системы в связи с делами против Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп подписал указ о санкциях против МУС
7 февраля, 01:28
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с установленным судьями регламентом премьер должен давать показания три раза в неделю по шесть часов в день, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам. Трамп 29 июня 2025 года призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху, заявив, что глава кабмина Израиля стал жертвой "охоты на ведьм". Американский лидер также ранее высказывался в пользу того, чтобы израильскому премьеру была предоставлена амнистия "как великому герою государства, который сделал так много ради него".
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на положительное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" относится к подозрениям в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента, бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - лишение его поста главы правительства.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
США согласовали шаги для урегулирования ситуации между Израилем и Сирией
16 июля, 22:10
 
В миреИзраильСШАТель-АвивБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала