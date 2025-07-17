https://ria.ru/20250717/ssha-2029812814.html

В Белом доме не поверили в намерение Трампа ввести санкции против Израиля

В Белом доме не поверили в намерение Трампа ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 17.07.2025

В Белом доме не поверили в намерение Трампа ввести санкции против Израиля

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что не верит в намерение президента США Дональда Трампа ввести санкции против судебной системы... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:07:00+03:00

2025-07-17T22:07:00+03:00

2025-07-17T22:07:00+03:00

в мире

израиль

сша

тель-авив

биньямин нетаньяху

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029090301_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_7b5be8f9548144ebd8d420bb5bb60954.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что не верит в намерение президента США Дональда Трампа ввести санкции против судебной системы Израиля в связи с делами против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "У меня нет никаких новостей или заявлений для вас на этот счет, но я в это не верю", - ответила она на вопрос журналистов о том, планирует ли Трамп ввести санкции в отношении израильской судебной системы в связи с делами против Нетаньяху. В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с установленным судьями регламентом премьер должен давать показания три раза в неделю по шесть часов в день, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам. Трамп 29 июня 2025 года призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху, заявив, что глава кабмина Израиля стал жертвой "охоты на ведьм". Американский лидер также ранее высказывался в пользу того, чтобы израильскому премьеру была предоставлена амнистия "как великому герою государства, который сделал так много ради него". В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на положительное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla! Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" относится к подозрениям в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента, бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - лишение его поста главы правительства.

https://ria.ru/20250207/tramp-1997858361.html

https://ria.ru/20250716/ssha-2029574176.html

израиль

сша

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, тель-авив, биньямин нетаньяху, дональд трамп