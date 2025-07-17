США одобрили нового премьер-министра Украины, рассказал депутат
Олейник: США одобрили Свириденко на пост нового премьер-министра Украины
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты одобрили кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины из-за того, что она подписала договор о редкоземельных ископаемых, когда занимала кресло первого вице-премьера страны, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.
В четверг украинский парламент поддержал назначение Свириденко новым премьером вместо отправленного в отставку Дениса Шмыгаля.
"Американцы дали добро на ее (Свириденко - ред.) кандидатуру, по такой формуле: она подписала договор о редкоземельных ископаемых, будучи первым вице-премьером, министром экономики Украины - ей карты в руки. Она поехала и подписала (договор - ред.), и американцы сказали, что нас это устраивает", - сказал Олейник.
По его словам, назначение нового премьер-министра вместо опытного экс-премьера Дениса Шмыгаля практически ничего не значит для Украины.
"Опытного премьера (Шмыгаля - ред.) взяли и заменили на менее опытного политика. Ну в чем суть? Я понимаю, если бы отставка была с возбуждением уголовного дела, обвинения в провале, нет, под аплодисменты и так далее", - отметил участник движения "Другая Украина".
При этом, в назначении есть логика со стороны президента Украины Владимира Зеленского - он готовится к следующим выборам, добавил эксперт.
"Почему не устраивает Шмыгаль? Дело в том, что кандидатура Шмыгаля была компромиссной между Зеленским и Ринатом Ахметовым... Выборы – это такая штука, когда олигархи могут сыграть свою игру, например, во втором туре. Разве кого-то поддержать более сильно, а не Зеленского. Ему (Зеленскому - ред.) надо, чтобы кабмин, как самый серьезный административно-финансовый инструмент, был на его стороне. Юлия Свериденко - это их кандидатура", - заключил он.
В среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что парламент проголосовал за отставку Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал документы в Верховную Раду о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Свириденко.
*Внесен в список террористов и экстремистов