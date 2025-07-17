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США одобрили нового премьер-министра Украины, рассказал депутат - РИА Новости, 17.07.2025
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16:50 17.07.2025 (обновлено: 17:41 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ssha-2029739789.html
США одобрили нового премьер-министра Украины, рассказал депутат
США одобрили нового премьер-министра Украины, рассказал депутат - РИА Новости, 17.07.2025
США одобрили нового премьер-министра Украины, рассказал депутат
Соединенные Штаты одобрили кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины из-за того, что она подписала договор о редкоземельных ископаемых, когда РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:50:00+03:00
2025-07-17T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты одобрили кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины из-за того, что она подписала договор о редкоземельных ископаемых, когда занимала кресло первого вице-премьера страны, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. В четверг украинский парламент поддержал назначение Свириденко новым премьером вместо отправленного в отставку Дениса Шмыгаля. "Американцы дали добро на ее (Свириденко - ред.) кандидатуру, по такой формуле: она подписала договор о редкоземельных ископаемых, будучи первым вице-премьером, министром экономики Украины - ей карты в руки. Она поехала и подписала (договор - ред.), и американцы сказали, что нас это устраивает", - сказал Олейник. По его словам, назначение нового премьер-министра вместо опытного экс-премьера Дениса Шмыгаля практически ничего не значит для Украины. "Опытного премьера (Шмыгаля - ред.) взяли и заменили на менее опытного политика. Ну в чем суть? Я понимаю, если бы отставка была с возбуждением уголовного дела, обвинения в провале, нет, под аплодисменты и так далее", - отметил участник движения "Другая Украина". При этом, в назначении есть логика со стороны президента Украины Владимира Зеленского - он готовится к следующим выборам, добавил эксперт. "Почему не устраивает Шмыгаль? Дело в том, что кандидатура Шмыгаля была компромиссной между Зеленским и Ринатом Ахметовым... Выборы – это такая штука, когда олигархи могут сыграть свою игру, например, во втором туре. Разве кого-то поддержать более сильно, а не Зеленского. Ему (Зеленскому - ред.) надо, чтобы кабмин, как самый серьезный административно-финансовый инструмент, был на его стороне. Юлия Свериденко - это их кандидатура", - заключил он. В среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что парламент проголосовал за отставку Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал документы в Верховную Раду о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Свириденко.*Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250717/shmygal-2029727321.html
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в мире, россия, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, владимир олейник, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Верховная Рада Украины
США одобрили нового премьер-министра Украины, рассказал депутат

Олейник: США одобрили Свириденко на пост нового премьер-министра Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты одобрили кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины из-за того, что она подписала договор о редкоземельных ископаемых, когда занимала кресло первого вице-премьера страны, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.
В четверг украинский парламент поддержал назначение Свириденко новым премьером вместо отправленного в отставку Дениса Шмыгаля.
Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 17 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Рада поддержала назначение Шмыгаля главой Минобороны Украины
16:29
"Американцы дали добро на ее (Свириденко - ред.) кандидатуру, по такой формуле: она подписала договор о редкоземельных ископаемых, будучи первым вице-премьером, министром экономики Украины - ей карты в руки. Она поехала и подписала (договор - ред.), и американцы сказали, что нас это устраивает", - сказал Олейник.
По его словам, назначение нового премьер-министра вместо опытного экс-премьера Дениса Шмыгаля практически ничего не значит для Украины.
"Опытного премьера (Шмыгаля - ред.) взяли и заменили на менее опытного политика. Ну в чем суть? Я понимаю, если бы отставка была с возбуждением уголовного дела, обвинения в провале, нет, под аплодисменты и так далее", - отметил участник движения "Другая Украина".
При этом, в назначении есть логика со стороны президента Украины Владимира Зеленского - он готовится к следующим выборам, добавил эксперт.
"Почему не устраивает Шмыгаль? Дело в том, что кандидатура Шмыгаля была компромиссной между Зеленским и Ринатом Ахметовым... Выборы – это такая штука, когда олигархи могут сыграть свою игру, например, во втором туре. Разве кого-то поддержать более сильно, а не Зеленского. Ему (Зеленскому - ред.) надо, чтобы кабмин, как самый серьезный административно-финансовый инструмент, был на его стороне. Юлия Свериденко - это их кандидатура", - заключил он.
В среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что парламент проголосовал за отставку Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал документы в Верховную Раду о назначении Шмыгаля министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Свириденко.
*Внесен в список террористов и экстремистов
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
На Украине сформировался альянс Порошенко*, пишут СМИ
14:54
 
В миреРоссияУкраинаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникВерховная Рада Украины
 
 
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