Guardian рассказала, к чему приведет рост военного бюджета США
Guardian: рост военного бюджета США увеличит выбросы парниковых газов
Флаги США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рост военного бюджета США до триллиона долларов при администрации президента Дональда Трампа приведет к дополнительным выбросам 26 мегатонн парниковых газов, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование американского аналитического центра Climate and Community Institute (CCI).
"Общие выбросы Пентагона достигнут 178 мегатонн CO2-эквивалента, что приведет к глобальному экономическому ущербу в 47 миллиардов долларов", - отмечается в исследовании.
По оценке CCI, дополнительное финансирование в размере 150 миллиардов в рамках "большого, красивого" закона (One Big Beautiful Act), инициированного Дональдом Трампом, приведет к образованию 26 миллионов тонн новых выбросов - столько производят 68 газовых электростанций или вся Хорватия за год.
Кроме того, выбросы Пентагона за 2026 год будут превышать совокупный углеродный след 138 стран, добавляется в материале. Если бы американские вооруженные силы были страной, по объему выбросов они заняли бы 38‑е место в мире.
Аналитики также указывают, что эти расходы сопровождаются сокращением федерального финансирования науки, медицины и экологии, а также вторым выходом США из Парижского соглашения по климату.
Трамп 5 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.