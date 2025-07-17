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Guardian рассказала, к чему приведет рост военного бюджета США - РИА Новости, 17.07.2025
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16:23 17.07.2025 (обновлено: 16:28 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ssha-2029726307.html
Guardian рассказала, к чему приведет рост военного бюджета США
Guardian рассказала, к чему приведет рост военного бюджета США - РИА Новости, 17.07.2025
Guardian рассказала, к чему приведет рост военного бюджета США
Рост военного бюджета США до триллиона долларов при администрации президента Дональда Трампа приведет к дополнительным выбросам 26 мегатонн парниковых газов,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:23:00+03:00
2025-07-17T16:28:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рост военного бюджета США до триллиона долларов при администрации президента Дональда Трампа приведет к дополнительным выбросам 26 мегатонн парниковых газов, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование американского аналитического центра Climate and Community Institute (CCI). "Общие выбросы Пентагона достигнут 178 мегатонн CO2-эквивалента, что приведет к глобальному экономическому ущербу в 47 миллиардов долларов", - отмечается в исследовании. По оценке CCI, дополнительное финансирование в размере 150 миллиардов в рамках "большого, красивого" закона (One Big Beautiful Act), инициированного Дональдом Трампом, приведет к образованию 26 миллионов тонн новых выбросов - столько производят 68 газовых электростанций или вся Хорватия за год. Кроме того, выбросы Пентагона за 2026 год будут превышать совокупный углеродный след 138 стран, добавляется в материале. Если бы американские вооруженные силы были страной, по объему выбросов они заняли бы 38‑е место в мире. Аналитики также указывают, что эти расходы сопровождаются сокращением федерального финансирования науки, медицины и экологии, а также вторым выходом США из Парижского соглашения по климату. Трамп 5 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.
https://ria.ru/20250610/ssha-2021917108.html
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в мире, сша, хорватия, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Хорватия, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Guardian рассказала, к чему приведет рост военного бюджета США

Guardian: рост военного бюджета США увеличит выбросы парниковых газов

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рост военного бюджета США до триллиона долларов при администрации президента Дональда Трампа приведет к дополнительным выбросам 26 мегатонн парниковых газов, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование американского аналитического центра Climate and Community Institute (CCI).
"Общие выбросы Пентагона достигнут 178 мегатонн CO2-эквивалента, что приведет к глобальному экономическому ущербу в 47 миллиардов долларов", - отмечается в исследовании.
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По оценке CCI, дополнительное финансирование в размере 150 миллиардов в рамках "большого, красивого" закона (One Big Beautiful Act), инициированного Дональдом Трампом, приведет к образованию 26 миллионов тонн новых выбросов - столько производят 68 газовых электростанций или вся Хорватия за год.
Кроме того, выбросы Пентагона за 2026 год будут превышать совокупный углеродный след 138 стран, добавляется в материале. Если бы американские вооруженные силы были страной, по объему выбросов они заняли бы 38‑е место в мире.
Аналитики также указывают, что эти расходы сопровождаются сокращением федерального финансирования науки, медицины и экологии, а также вторым выходом США из Парижского соглашения по климату.
Трамп 5 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.
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