https://ria.ru/20250717/ssha-2029726307.html

Guardian рассказала, к чему приведет рост военного бюджета США

Guardian рассказала, к чему приведет рост военного бюджета США - РИА Новости, 17.07.2025

Guardian рассказала, к чему приведет рост военного бюджета США

Рост военного бюджета США до триллиона долларов при администрации президента Дональда Трампа приведет к дополнительным выбросам 26 мегатонн парниковых газов,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:23:00+03:00

2025-07-17T16:23:00+03:00

2025-07-17T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рост военного бюджета США до триллиона долларов при администрации президента Дональда Трампа приведет к дополнительным выбросам 26 мегатонн парниковых газов, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование американского аналитического центра Climate and Community Institute (CCI). "Общие выбросы Пентагона достигнут 178 мегатонн CO2-эквивалента, что приведет к глобальному экономическому ущербу в 47 миллиардов долларов", - отмечается в исследовании. По оценке CCI, дополнительное финансирование в размере 150 миллиардов в рамках "большого, красивого" закона (One Big Beautiful Act), инициированного Дональдом Трампом, приведет к образованию 26 миллионов тонн новых выбросов - столько производят 68 газовых электростанций или вся Хорватия за год. Кроме того, выбросы Пентагона за 2026 год будут превышать совокупный углеродный след 138 стран, добавляется в материале. Если бы американские вооруженные силы были страной, по объему выбросов они заняли бы 38‑е место в мире. Аналитики также указывают, что эти расходы сопровождаются сокращением федерального финансирования науки, медицины и экологии, а также вторым выходом США из Парижского соглашения по климату. Трамп 5 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.

https://ria.ru/20250610/ssha-2021917108.html

https://ria.ru/20250121/klimat-1994828926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, хорватия, дональд трамп, министерство обороны сша