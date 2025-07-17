https://ria.ru/20250717/ssha-2029713710.html

США отложат передачу Швейцарии систем Patriot из-за поставок Украине

США отложат передачу Швейцарии систем Patriot из-за поставок Украине - РИА Новости, 17.07.2025

США отложат передачу Швейцарии систем Patriot из-за поставок Украине

США предупредили Швейцарию о задержках в передаче систем Patriot из-за необходимости быстрых поставок Украине, говорится в заявлении Федерального совета... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:15:00+03:00

2025-07-17T15:15:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 17 июл — РИА Новости. США предупредили Швейцарию о задержках в передаче систем Patriot из-за необходимости быстрых поставок Украине, говорится в заявлении Федерального совета республики."Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута", — сказано в тексте.При этом в Берне не знают, о каком количестве комплексов идет речь, касается ли это ракет и сколько продлится задержка в поставках.План Трампа по оружию для УкраиныПрезидент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.

https://ria.ru/20250717/rakety-2029628774.html

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029334347.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

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сша, швейцария, украина, в мире, вооруженные силы украины, дмитрий песков, борис писториус, дональд трамп, нато