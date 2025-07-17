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США отложат передачу Швейцарии систем Patriot из-за поставок Украине - РИА Новости, 17.07.2025
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15:15 17.07.2025 (обновлено: 16:53 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ssha-2029713710.html
США отложат передачу Швейцарии систем Patriot из-за поставок Украине
США отложат передачу Швейцарии систем Patriot из-за поставок Украине - РИА Новости, 17.07.2025
США отложат передачу Швейцарии систем Patriot из-за поставок Украине
США предупредили Швейцарию о задержках в передаче систем Patriot из-за необходимости быстрых поставок Украине, говорится в заявлении Федерального совета... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:15:00+03:00
2025-07-17T16:53:00+03:00
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швейцария
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в мире
вооруженные силы украины
дмитрий песков
борис писториус
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ЖЕНЕВА, 17 июл — РИА Новости. США предупредили Швейцарию о задержках в передаче систем Patriot из-за необходимости быстрых поставок Украине, говорится в заявлении Федерального совета республики."Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута", — сказано в тексте.При этом в Берне не знают, о каком количестве комплексов идет речь, касается ли это ракет и сколько продлится задержка в поставках.План Трампа по оружию для УкраиныПрезидент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
https://ria.ru/20250717/rakety-2029628774.html
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сша, швейцария, украина, в мире, вооруженные силы украины, дмитрий песков, борис писториус, дональд трамп, нато
США, Швейцария, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Борис Писториус, Дональд Трамп, НАТО
США отложат передачу Швейцарии систем Patriot из-за поставок Украине

США уведомили Швейцарию о задержках в передаче ЗРК Patriot из-за поставок Киеву

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 июл — РИА Новости. США предупредили Швейцарию о задержках в передаче систем Patriot из-за необходимости быстрых поставок Украине, говорится в заявлении Федерального совета республики.
"Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута", — сказано в тексте.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ
10:04

В 2022 году Швейцария приобрела у США 36 истребителей F-35A и пять ЗРК Patriot. Их поставка была запланирована на 2026-й.

При этом в Берне не знают, о каком количестве комплексов идет речь, касается ли это ракет и сколько продлится задержка в поставках.

План Трампа по оружию для Украины

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Замглавы ГУР Украины не понял, что имел ввиду Трамп, говоря о Patriot
15 июля, 21:26
Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
А теперь — дискотека: Трамп признал победу России на Украине
Вчера, 08:00
 
СШАШвейцарияУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковБорис ПисториусДональд ТрампНАТО
 
 
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